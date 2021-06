Bikinitrend 2021. Dit is de hotste (TikTok) bikini trend: de omgekeerde bikinitop! Photo: courtesy of ACK Swimwear

Het wordt de zomer van gekleurde én kleine bikini’s schreven we al. Ook hadden we het al over de bandjes van je triangeltopje die je meerdere keren om je middenrif of middel draait. Maar er is méér aan de hand met de bikini trends voor zomer 2021. Want met die bandjes springen we deze zomer heel creatief om. We springen ermee uit de band :-)

TikTokkers doen het ons voor. Zij dragen hun triangeltopje ondersteboven en knopen de bandjes dan op de meest inventieve manieren vast: in de nek, kriskras over het bovenlichaam of zodanig dat je een zogenaamd strapless topje krijgt.

De meest eenvoudige manier is: je triangeltopje omkeren waarbij je het nekbandje om je middenrif knoopt en het bandje dat gewoonlijk onder je boezem doorloopt achter in je nek strikt. Je draait de dingen dus simpelweg om. Maar je kunt ook een stap verder en het bovenste bandje eerst op je decolleté kruisen en dan pas in je nek (wel even een knoopje erin leggen want het is niet de bedoeling dat de bandjes op je keel drukken). Wat je ook doet, doe het wel veilig :-)

Kortom, er zijn allerlei manieren te bedenken om je bikinibandjes te knopen. Op internet vind je inmiddels oneindig veel ideeën.

Ook de bikinibroekjes voor zomer 2021 hebben vaak bandjes die je, in dit geval, op je heupen strikt. Om het nog maar niet te hebben over de strandjurken! Wie weet of je daar ook nog iets creatiefs mee kunt! Wij zijn benieuwd.

