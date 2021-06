Strandmode trends 2021. Het wordt de zomer van de gekleurde (en kleine!) bikini’s. Swimwear: Suahru

Badpak of bikini? Heb jij je keuze al gemaakt? Ken je de allernieuwste badmode trends voor 2021? Wij hebben er de social media eens op nagekeken en kwamen tot spannende conclusies. Deze zomer gaan kleine, felgekleurde bikini’s dragen. Maak je borst dus maar nat! Het wordt last minute trainen geblazen :-)

Strandmode trends 2021. Het wordt de zomer van de gekleurde (en kleine!) bikini’s. Swimwear: Mimì à la Mer

De afgelopen zomers maakte het badpak een sterke comeback maar dit zwemkostuum wordt in zomer 2021 toch echt (weer) ingehaald door de bikini. Bikini’s zijn hot. En klein. Het meest extreem is de Tarzan-string: zo’n hoog opgesneden en aangerimpeld jaren ’80 slipje We verwachten niet dat we dit slipje op de Nederlandse stranden op grote schaal zullen gaan zien. Maar de algemene trend is wél dat bikini’s kleiner worden.

TREND ALERT: De bikini's voor zomer 2021 zijn kleiner dan de afgelopen zomers

De broeken worden smaller en zijn ietwat opgesneden (maar nog wel ‘netjes’, als je begrijpt wat we bedoelen). Gordijntjestopjes – met van die driehoekjes die je breder of smaller kunt maken – zijn ook weer terug in beeld. De touwtjes waarover je deze driehoekjes heen en weer kunt schuiven zijn vaak extra lang; je strikt ze niet op je rug vast maar haalt ze naar voren en bindt ze daar samen. Soms zelfs kun je ze twee of drie keer rond je middel draaien zodat je er meerdere bandjes over je buik lopen. Zo krijgt je bikinitopje een extra dimensie.

Strandmode trends 2021. Het wordt de zomer van de gekleurde (en kleine!) bikini’s. Swimwear: ACK Swimwear

Een andere trend zijn de bandeautopjes die – wederom – met ietwat hoog opgesneden zwemslipjes worden gedragen.

Opvallend zijn ook de kleuren. Die zijn vrolijk en fel. Denk aan kleuren als rood en fuchsia, en effen neonkleuren, maar ook aan felle prints. Een andere trend is de ‘regenboog’-bikini: topjes met cups in verschillende kleuren in combinatie met een multi-color broekje bijvoorbeeld. Wie van een vintage look houdt, kan zijn (haar) hart deze zomer ophalen aan de seventies fantasieën en kleuren als oranje en bruin.

Strandmode trends 2021. Het wordt de zomer van de gekleurde (en kleine!) bikini’s. Swimwear: La Reveche

Vrijheid, blijheid is het motto van de strandmodetrends voor 2021. En laat de zomer dan nu maar komen!

