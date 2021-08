Modetrends 2021. 9x Sjaal ideeën van Dior. Kopieer de look!

Als je de modecollecties van Dior volgt, heb je ongetwijfeld de verfijnde sjaals opgemerkt. Ze komen steeds weer terug met de beeldigste fantasieën. Ook in Dior’s modecollectie voor herfst winter 2021 2022 was aan deze sjaals weer een belangrijke rol toebedeeld.

Achter deze sjaals gaat groot vakmanschap schuil. De sjaals worden met speciale processen – zeefdrukken en inkjetdrukken – bewerkt (soms zelfs gegraveerd!) en vertonen de mooiste patronen: variaties op de emblematische fantasieën van het huis en werken die de Italiaanse kunstenaar Pietro Ruffo voor Dior heeft gemaakt.

Minstens net zo creatief is de styling. De sjaals worden op allerlei manieren in de looks verwerkt: als haarbanden, als hoofddeksel in jaren ’70 stijl, in Grace Kelly stijl, als boerensjaaltjes, meegevlochten in het haar, om de nek, om de pols, als ceintuurs in de taille, aan tassen. Soms zelfs kom je in één look meerdere sjaaltjes tegen.