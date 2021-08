Beach waves en wet look kapsels zijn huge haartrends voor zomer 2021. Het geheim van deze ultieme zomerkapsels zit ‘m in (het juiste gebruik van) de hairstylingsproducten. Check de tips van de experts.

Hair styling en kapsels. 2x Zomerse haarcoupes met tips van de experts. Photo: courtesy of Toni&Guy Italia

Van een ultiem zomerkapsel word je blij (of het strand er nu in zit, of niet). We hebben twee spannende kapsel ideeën voor je: beach waves en wet look kapsels. Het geheim van deze coupes zit ‘m in de hairstylingsproducten en het juiste gebruik ervan.

Hair styling en kapsels. 2x Zomerse haarcoupes met tips van de experts. Photo: courtesy of Toni&Guy Italia. Beach waves

Hair styling en kapsels. 2x Zomerse haarcoupes met tips van de experts. Photo: courtesy of Toni&Guy Italia. Wet look kapsel

Je zou eens backstage bij de modeshows of bij fashion shoots moeten kijken, dan zou je zien dat er enorm veel tijd gaat zitten in het preppen (prepareren) van het haar van de modellen. Er gaan vaak wel drie, vier hairstylingsproducten in met elk een andere functie. Meestal worden ze in een bepaalde volgorde aangebracht en volgen er verschillende bewerkingen zoals drogen met de föhn of stylen maken met de krultang. Soms ook worden de producten direct over elkaar aangebracht. De hair stylisten noemen dit wel een cocktail van hairstylingsproducten.

Welke hairstylingsproducten?

Maar je kunt het ook eenvoudig houden. Voor de beach waves en wet looks die Toni&Guy Italia creëerde, heb je per kapsel maar één specifiek haarproduct nodig. Voor de beach waves is dat een Sea Salt Spray (Label.m) en voor de wet look een Wax Spray (Label.m).

Zo ga je te werk voor het beach wave kapsel

Hair styling en kapsels. 2x Zomerse haarcoupes met tips van de experts. Photo: courtesy of Toni&Guy Italia

Voor de beach wave look breng je, aldus Toni&Guy Italia, de Sea Salt Spray op nog vochtig haar aan. Spray het product over de hele lengte, dus van de haarwortels tot aan de haarpunten. Modelleer je haar met je handen en laat het natuurlijk opdrogen.

Heb je laagjes of wil je meer volume creëren, spray dan wat extra product op droog haar – wederom over de hele haarlengte – en bewerk het met de föhn met koude lucht.

Tip: Voor meer volume föhn je je haar niet zoals gewoonlijk van boven naar beneden maar tegen de haargroei richting in (meer van onderen af). Maak daarbij korte heen- en weergaande bewegingen zodat je haar volumineus en luchtig wordt.

Zo ga je te werk voor het wet look kapsel

Hair styling en kapsels. 2x Zomerse haarcoupes met tips van de experts. Photo: courtesy of Toni&Guy Italia

Voor het wet look kapsel (wet looks zijn een big haartrend voor zomer 2021!) geeft Toni&Guy Italia ons de volgende instructies mee. Breng de Wax Spray op de haarwortels en over de hele lengte van je haar aan (wel van tevoren even goed schudden). Kam je haar met je vingers voor een natuurlijke look. Voor een glamour look waarbij elk haartje op z’n plaats ligt, gebruik je een fijne kam.

Tip: Voor een extreme wet look breng je de Wax Spray op nat haar aan.

