Kapseltrends 2021. Welk lob kapsel past bij jouw gezicht? Check het!

Het lob kapsel (halflang haar) is een ‘cult’. Ook voor herfst winter 2021 2022 is het dé haartrend. Vintage lob kapsels zijn cool, maar welk lob kapsel past bij jouw gezicht?

Kapseltrends 2021. Welk lob kapsel past bij jouw gezicht? Photo: courtesy of Etro FW 2021 2022

Al sinds jaren is het lob kapsel de absolute lieveling van VIPs en influencers. Deze kapseltrend voor 2021 laaide weer hoog op door The Queen’s Gambit met Anya Taylor-Joy als Elizabeth Harmon in de hoofdrol.

Kapseltrends 2021. Kappershoofden. Retro krullen. Modeshow: Dolce & Gabbana. Model: Veronika Primorac. Foto: Charlotte Mesman

Beths (Elizabeths) beeldige, vintage lob kapsel is een ware obsessie onder de influencers (en hair stylisten). Het is koperrood met zijscheiding en zorgvuldig gekapte lokken in jaren ’50 stijl. Op het affiche van deze Netflix mini-serie zijn Beths rode lokken tot net onder haar oren geknipt, maar in de serie is ze ook met schouderlang haar (een lob dus) te zien.

Kapseltrends 2021. Kappershoofden. Retro krullen. Modeshow: Dolce & Gabbana. Model: Anna-Sophia Evers Mirande. Foto: Charlotte Mesman

Het lob kapsel staat dus, mede dankzij Beth, weer helemaal in de picture. (Bijna) niemand zal echter dagelijks met vintage kappershoofd als Beth de deur uitgaan (wél kwamen we dit soort kapsels op de catwalk van Dolce & Gabbana tegen).

Het lobkapsel met vintage hair styling mag dan een micro trend zijn die maar voor weinigen (en slechts voor speciale gelegenheden) weggelegd is, we laten ons er wel door inspireren! De MACRO kapsel trend voor 2021 is namelijk: super natuurlijke lob kapsels, dat is: de natuurlijke variant van Beth’s schattige en inmiddels beroemde lobje. De truc is hier om je haar met de krultang of steiltang grove slagen (waves) mee te geven.

Het lob kapsel is anti-aging (beter dan Botox!)

Kapseltrends 2021. Het lob kapsel is anti-aging. Op deze foto: Naomi Watts

Het lob kapsel is – ongeacht je gezichtsvorm (daarover later meer) – bij uitstek een anti-aging kapsel dat geschikt is voor vijftigplussers (maar natuurlijk ook voor jongere vrouwen). Dit lob kapsels staat iedereen goed om deze redenen:

Kom je van lang haar, dan zal het lob kapsel je haar een frisser en gezonder aanzien geven.

Bovendien is je haar minder zwaar waardoor het dikker en volumineuzer oogt.

oogt. Het lobkapsel is beter dan Botox. VIPs kennen de verjongende kracht van het lob kapsel. Think Cate Blanchett en Naomi Watts.

De lob is bovendien stijlvol, vrouwelijk en veelzijdig.

Je kunt er allerlei opsteekkapsels mee creëren.

Welk lob kapsel bij welke vorm gezicht?

Kapseltrends 2020. Deze (beroemde) lob kapsels zijn supersnoezig! Modeshow: Givenchy. Foto: Mauro Pilotto. Model: Kaia Gerber

Halflang haar staat iedereen goed. Het is de trend om deze kapsels voor 2021 extra body mee te geven met ghost layers waardoor het haar op één lengte geknipt lijkt maar het van binnenuit gelaagd is. Verder moet het lob kapsel, zoals elk ander kapsel op je gezichtsvorm zijn afgestemd. Hier zijn de vuistregels:

Kapseltrends 2020. Deze (beroemde) lob kapsels zijn supersnoezig! Modeshow: Missoni. Foto: Charlotte Mesman. Model: Bella Hadid

Vol gezicht : lobkapsel met zijscheiding en (als je wilt) zijlok of zijdelings geknipte pony. Ga voor steil haar of sluike waves die je langs je gezicht laat hangen, of creëer volume bovenop je hoofd om je gezicht smaller te doen lijken.

: lobkapsel met zijscheiding en (als je wilt) zijlok of zijdelings geknipte pony. Ga voor steil haar of sluike waves die je langs je gezicht laat hangen, of creëer volume bovenop je hoofd om je gezicht smaller te doen lijken. Smal gezicht : werk in de breedte met volumineuze waves. Een lange rechte pony doet je gezicht breder lijken. Een wat kortere lob is jouw ding.

: werk in de breedte met volumineuze waves. Een lange rechte pony doet je gezicht breder lijken. Een wat kortere lob is jouw ding. Hoekig gezicht met scherpe gelaatstrekken : ga voor een wat langere lob met zachte waves rond je gezicht.

: ga voor een wat langere lob met zachte waves rond je gezicht. Onregelmatig gezicht : de zijscheiding is een must omdat het asymmetrische gelaatstrekken camoufleert.

: de zijscheiding is een must omdat het asymmetrische gelaatstrekken camoufleert. Pony of niet? Klik hier voor tips & trends.

