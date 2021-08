Haartrends 2021. Pony of niet? Dat is de grote vraag! Wat jij?

Haartrends 2021. Pony of niet? Kapseltips. Photo: courtesy of Etro

De haartrends voor herfst winter 2021 2022 laten een enorme opleving van de pony zien. Statement pony’s zijn de must-have voor 2021. Maar pony’s en spijt gaan maar al te vaak hand in hand.

‘Het kan een succes zijn, of een totale ramp,’ zou de legendarische kapper Julien d’Ys in 1988 tegen topmodel Linda Evangelista hebben gezegd terwijl hij haar een opbollende pony in Beatles stijl aanmat. Het werd een ramp, aldus het verhaal (of het waar is weten we niet) en Linda zou in tranen uitgebarsten zijn.

Want zo is het maar net met pony’s. Het is haat-liefde. Soms sla je de plank mis en heb je spijt als haren op je hoofd. Kortom, voor een pony heb je een beetje moed nodig. Het helpt ook als je weet wat je doet, en wat de mogelijkheden zijn. Daarom duiken we even in de materie.

Haartrends winter 2020 2021. Van deze ponykapsels word je blij! (Ook voor 50-plussers). Foto: Charlotte Mesman

Pony of niet? 7x Tips & trends

De haartrends voor herfst winter 2021 2022 stellen ons weer voor het dilemma: pony of niet?

#1 De stelregel is dat pony’s niet leeftijdsgebonden zijn. Sterker nog: ze kunnen zelfs heel anti-aging zijn. Zo is een pony een optimale camouflage oplossing voor voorhoofdsrimpels. En een pony die aan weerszijden van het gezicht ‘vervaagt’, camoufleert kraaienpootjes enigszins.

#2 Als je de hoofdregel bekijkt, zou bijna niemand voor een pony in aanmerking komen. Die luidt: voor een pony moet je een hoog voorhoofd, hoge jukbeenderen en een sterke persoonlijkheid hebben. Tja, ga daar maar eens aanstaan. Dan moeten we het toch echt van die sterke persoonlijkheid hebben!

#3 Gelukkig mogen we regels (wie houdt er nu van regels!) altijd met een korrel zout nemen. Met een beetje creativiteit valt overal een mouw aan te passen. De zogenaamde ‘smart pony’s’ van nu zijn geschikt voor iedereen.

Haartrends winter 2020 2021. Van deze ponykapsels word je blij! (Ook voor 50-plussers). Foto: Charlotte Mesman

#4 Een echte smart pony – geschikt voor elke leeftijd en bovendien heel anti-aging – is de gordijntjespony. Deze pony valt in het midden open en versmelt aan de zijkanten met de rest van je haarlengte. Deze pony groeit bovendien snel uit wat ook een (niet te onderschatten) voordeel is.

#5 Ook vrij gemakkelijk in het dragen (maar wel een echte pony!) is de Jane Birkin pony, al is die wel rechter en breder dan de gordijntjespony. Heb je een niet al te hoog voorhoofd, dan kun je de pony wat hoger op je hoofd laten beginnen.

#6 Heel gewaagd is de micro pony die we volgens de haartrends voor lente zomer 2021 weer gaan dragen. Die is echt weggelegd voor ‘typjes’ of ‘durfals’.

Kapseltrends 2021. Van ronde pagekopjes naar korte en halflange seventies kapsels. Modeshow: Valentino. Foto: Adversus

#7 Maar de grootste uitdaging van het seizoen is de brede, lange, ronde pony die het accent op je ogen legt. Daarvoor moet je echt lef hebben!

