Bad hair day? Zin in fris, cool kapsel? Experimenteer met de allernieuwste hairstyling trend voor lente zomer 2021: wet looks.

Op meerdere (toonaangevende) catwalks voor lente zomer 2021 zagen we wet look kapsels voorbijkomen. De wet look is terug! Het mag dan geen alledaagse look zijn, fris en hip is-ie wel! Met de wet look hair styling trend voor lente zomer 2021 kun je twee kanten op: je kunt er een supersleek kapseltje van maken of je kunt voor een gewild slordig wet look kapsel gaan.

Kapsel trends 2021. Superchique wet look kapsels

Superchique, gladde wet look kapseltjes met gigantische hoeveelheden gel (even met de scheerkwast van je man over je kapseltje verdelen) zagen we vorig seizoen al bij Dolce & Gabbana en ze zijn nog steeds in de mode. Je kunt er klassieke kapsels mee creëren (midden- of zijscheiding en knotje in je nek) maar je kunt er ook creatiever mee omgaan, bijvoorbeeld door je voorste lokken zodanig met gel te bewerken dat het een glanzende haarband lijkt (zie Missoni).

Kapsel trends 2021. Gewild slordige wet look kapsels

Helemaal up-to-date (volgens de allernieuwste kapseltrends voor lente zomer 2021) zijn de gewild slordige wet look kapsels. Wat je je daarbij moet voorstellen? Denk aan mooi geföhnd haar waarmee je pardoes in een lentebuitje terecht bent gekomen. De voorste haarlokken kleven nog aan je voorhoofd! Oké, dit soort lookjes zullen niet door iedereen begrepen worden, maar cool zijn ze wel. We spotten ze bij Versace, Sportmax en Chloé. Combineer ze met een super outfit voor een spannend contrast.

Wil je het wat ‘normaler’ houden, laat je dan inspireren door de wet look bij Max Mara. Daar werd een softe wet gel gebruikt om jaren ’80 kuifjes te creëren. Geef de kuif vorm met een kam zodat de haartjes op z’n plaats liggen en bind je haar achter op je hoofd samen in een warrige knot.

De wet look kapseltjes voor lente zomer 2021 zijn – met enige interpretatie – geschikt voor elke haarlengte: van kort haar tot halflang haar tot lange manen. Haal die hoogglans styling gel tevoorschijn en laat je fantasie gaan!

TRENDYSTYLE