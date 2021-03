Na de (ontzettend comfortabele en verhullende) ‘tentjurken’ van de afgelopen zomers moeten we er weer aan geloven: slim fit jurken met een hoog ‘body conscious‘-gehalte. Oké, ‘moeten’ is een groot woord, maar wie wil mag zich weer aan strakke(re) jurken wagen. De modetrends voor lente zomer 2021 laten tal van inspirerende modellen in alle mogelijke lengtes zien, al voert lang de boventoon.

Lange jurken. 7x ‘Slim fit’ jurken trends voor lente zomer 2021

#1 Lange tricot jurken

Voor de lente zijn lange tricot jurken met lange mouwen heel geschikt. We zagen ze afgelopen winter al in het modebeeld opduiken. Ook voor lente zomer 2021 zijn ze een trend. Droegen we het afgelopen seizoen vooral oversize modellen, het komende seizoen zijn silhouetten slanker. Je kunt tricot jurken al vroeg in het seizoen aan. In plaats van sandalen draag je er sneakers of stoere boots onder.

#2 Lange jurken met halternek

Een opvallend detail dat vaak terugkomt is de halternek, iets wat wij toejuichen want dit model doet je schouders breder lijken. Sommige jurken zijn zelfs de lange versie van het eenvoudige jaren ’90 halterhemdje in ribkatoen dat weer terug in de mode is. Deze mouwloze jurken die ook de schouders bloot laten, draag je als zodanig op zonnige en warme dagen, maar ze laten zich ook heel goed combineren met een oversize blazer of een groot vest. Je kunt er zelfs een korte hoodie over dragen voor een sportieve twist!

#3 Cut out details en panelen

Andere details zijn: cut out vormen en panelen die over de jurken worden gedragen of er integraal deel van uitmaken.

#4 Pailletten en glittertjes

Een grote favoriet zijn de jurken met pailletten en glittertjes die we (letterlijk) te kust en te keur gaan dragen. Aan zee maar ook – ja, juist! – thuis, in de tuin, op het balkon, tijdens je zoom-meetingen of je ommetje voor een frisse neus. Nooit als tevoren zijn de grenzen in de mode vervaagd. Comfort staat hoog in het vaandel maar heb je zin in iets extreems, ga er dan voor, ongeacht de omstandigheden.

#5 Supervrouwelijk met hoge split

Houd je van een supervrouwelijke look, dan mag de vlag uit, want op de catwalks voor lente zomer 2021 kwamen ook strakke jurken met hoge splitten en spannende decolletés voorbijhuppelen. Koploper was in dit geval – je raadt het misschien al – Versace!

#6 Strak van boven en uitlopend naar onderen

Veel gemakkelijker in het dragen zijn de jurken met lijfjes die mooi aansluiten maar die verder licht uitlopen zodat de jurk in ieder geval losjes om je heupen valt.

#7 Oversize jurken nog steeds in de mode

En voor het geval je het na het lezen over deze min of meer ‘slim fit’ jurken lichtelijk benauwd hebt gekregen, een geruststelling: oversize jurken gaan we volgens de modetrends voor lente zomer 2021 ook nog steeds dragen.

