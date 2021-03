Plak een paar volle en rechte wenkbrauwen à la Cara Delevingne op het gezicht van een vijftigjarige en je schrikt je dood. Of verplaats een paar van die ultraverzorgde, gestroomlijnde Instagram-wenkbrauwen op het gezicht van een veertiger (vijftiger, zestiger) en het doet buitengewoon kunstmatig aan. Jarenlang gingen de wenkbrauw trends aan de behoeften van de rijpere vrouw voorbij. Maar we hebben goed nieuws: de allernieuwste wenkbrauw trends zijn geschikt voor alle leeftijden, en maken jong!

De belangrijkste wenkbrauwtrend voor 2021 laat zich samenvatten met vier sleutelwoorden: vol, natuurlijk, vrouwelijk en verzorgd.

Binnen deze wenkbrauw trend zijn er natuurlijk wel een aantal varianten zoals de messy brow of de soap brow, maar vandaag willen we het hebben over de verjongende werking van volle, verzorgde, vrouwelijk en natuurlijke wenkbrauwen.

Volle wenkbrauwen

Laten we beginnen met het eerste sleutelwoord: vol. Net zoals je hoofdhaar worden ook je wenkbrauwen in de loop van de tijd dunner. De haartjes worden harder, soms ook langer en wilder, en ze kunnen grijs kleuren. Kortom, ook je wenkbrauwen verouderen. Als je in het verleden ook nog eens vrolijk hebt meegedaan met de wenkbrauw trends van toen dan heb je vast ook veel geëpileerd en haartjes weggehaald die nooit meer teruggekomen zijn. En dan is daar nu weer de trend van volle wenkbrauwen.

Gelukkig zijn er oplossingen voor om je wenkbrauwen weer wat volume te geven. Stop een tijdje met epileren, gebruik een serum of wenkbrauw conditioner en teken je wenkbrauwen in met wenkbrauwpoeder of een wenkbrauwpotlood. Het geheim is om altijd kleine, korte streepjes in de richting van de natuurlijke haargroei te tekenen. Alleen dan krijg je een natuurlijke resultaat.

Tip: Verf je je wenkbrauwen, neem dan ook de losse haartjes onder je wenkbrauwen mee voor een vollere aanzien. Zijn het er teveel dan kun je ze altijd nog na het verven verwijderen.

Natuurlijk

Hiermee komen we bij het tweede sleutelwoord: natuurlijke wenkbrauwen. Verander de vorm van je wenkbrauwen zo min mogelijk! Houd bij het intekenen van je wenkbrauwen zoveel mogelijk vast aan je eigen vorm. Ten hoogste mag je de vorm een beetje corrigeren (verzorgd is het vierde sleutelwoord). Enkele tips:

Verleg je wenkbrauwen vooral niet teveel naar boven zoals veel vrouwen wel doen om de afstand tussen wenkbrauwen en ogen te vergroten. Wenkbrauwen moeten het wenkbrauwbot (blijven) volgen.

zoals veel vrouwen wel doen om de afstand tussen wenkbrauwen en ogen te vergroten. Wenkbrauwen moeten het wenkbrauwbot (blijven) volgen. Heb je een rond gezicht, ga dan voor wat scherpere wenkbrauwen ; heb je een hoekig gezicht, ga dan voor wat rondere wenkbrauwen, maar bedenk dat het altijd een kwestie van enkel een paar haartjes is. Respecteer je eigen natuurlijke wenkbrauwvorm.

gezicht, ga dan voor wat ; heb je een gezicht, ga dan voor wat wenkbrauwen, maar bedenk dat het altijd een kwestie van enkel een is. Respecteer je eigen natuurlijke wenkbrauwvorm. De actuele wenkbrauwtrends laten langere wenkbrauwen richting de slapen zien. Dat is prima als de uiterste hoekjes maar niet teveel naar beneden lopen. Neerwaartse lijnen maken oud en triest. Je mag dit heel lichtjes corrigeren door wat haartjes aan de onderkant weg te halen. Teken je wat haartjes bij, maak dan korte, veerachtige opwaartse haartjes. Werk van de buitenste hoek naar binnen toe.

laten richting de slapen zien. Dat is prima als de uiterste hoekjes maar niet teveel naar beneden lopen. Neerwaartse lijnen maken oud en triest. Je mag dit heel lichtjes corrigeren door wat haartjes aan de onderkant weg te halen. Teken je wat haartjes bij, maak dan korte, veerachtige opwaartse haartjes. Werk van de buitenste hoek naar binnen toe. Er wordt wel gezegd dat je nooit aan de bovenkant van je wenkbrauwen mag komen, maar dat je de onderkant ‘veilig’ kunt bewerken. Voorzichtigheid is gewenst: haal je teveel haartjes aan de onderkant weg, dan krijg je een te kunstmatige boog. Doe dat dus niet. Bovendien is het de trend om losse wenkbrauwhaartjes aan de onderkant te laten staan zodat je een soort ‘virgin brow’ effect krijgt (dat van een jong meisje dat nog nooit haar wenkbrauwen geëpileerd heeft).

Vrouwelijk (wenkbrauwen verven)

Te dunne, te donkere of te dramatische wenkbrauwen maken oud. Vergeet de rechte masculiene vormen van een paar seizoenen geleden. Ga voor vrouwelijke en niet te agressieve wenkbrauwen. Anderzijds mogen de wenkbrauwen ook weer niet ‘wegvallen’, bijvoorbeeld doordat ze in de loop der tijd lichter, misschien zelfs bijna onzichtbaar, zijn geworden.

Een onderzoek heeft uitgewezen dat jongere mensen meer contrast in hun gezicht hebben. Hun lippen zijn roder en hun wenkbrauwen donkerder. Weinig contrast in je gezicht maakt oud. Een wenkbrauwverfje kan wonderen doen.

Tip: volgens de allernieuwste haartrends stem je de kleur van je wenkbrauwen af op je haarkleur. Ga voor één of twee tinten lichter dan je natuurlijke haarkleur. Het je grijs haar, wees dan niet bang om voor graniet- of antracietkleurige verfjes (wellicht met een lichte taupe nuance) te gaan, als het resultaat maar niet te hard en altijd vrouwelijk is. Doe geen gekke dingen als heel donkere of heel lichte wenkbrauwen.

Verzorgd

Het laatste sleutelwoord is: verzorgde wenkbrauwen. Houd je wenkbrauwen goed bij maar pas op dat je niet ongemerkt toch weer teveel haartjes weghaalt. Weet je niet goed raad met de vorm, laat je wenkbrauwen dan een keer door een wenkbrauwspecialist doen. Die kan je goed op weg helpen om de perfecte vorm te vinden zodat je je wenkbrauwen zelf verder kunt bijhouden.

Veel succes met je nieuwe, verjongende wenkbrauwen!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE