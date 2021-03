Haarkleurtrends 2021. Statement kleuren. Rood haar.

De haarkleurtrends voor 2021 zijn enerzijds natuurlijk en soft, anderzijds vlammend en intens. Aan jou de keuze! Maar voordat je je in een nieuwe haarkleur gaat verdiepen, zul je eerst je kapsel moeten kiezen. Want kapsels en haarkleuren mogen elkaar dan completeren, het is géén kip-eiverhaal. Je kapsel is de basis voor je haarkleur.

Met andere woorden: voordat je gaat kleuren, komt je haarsnit aan bod. Pas als je samen met je kapper (gelukkig kan het weer!) de lengte, vormen en volumes daarvan hebt bepaald, concentreer je je op je nieuwe haarkleur. Je haarkleur moet je haarcoupe ondersteunen. Een statement kapsel doet het goed met een softe kleur. Een vrij klassiek kapsel wordt enorm stoer met een statement kleur. Maar ook een gewaagd kort kapsel mag soms best een intense kleur hebben (denk aan de platinablonde pixie cuts volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2021). Waar het om gaat, is dat het geheel in balans is.

Een goed voorbeeld van een perfect samenspel tussen kapsels en haarkleuren zagen we op de catwalk van Versace voor winter 2021 2022. Vrouwelijk, lang en steil haar, een ultieme klassieker, werd ultratrendy dankzij statement haarkleuren: hoogblond, chocoladebruin, gitzwart maar ook vlammend rood.

Die vlammend rode haarkleur was voor topmodel Gigi Hadid weggelegd. Het topmodel maakte een letterlijk flitsende comeback na de geboorte van haar eerste kindje en stal de show (van Versace) met intensrode manen. Hiermee is rood verheven tot één van de hotste haarkleurtrends voor 2021.

Zus Bella (Hadid) liep in dezelfde show mee met lange (laat je niet foppen: er kwamen vanzelfsprekend hair extensions aan te pas), kastanjebruine manen. Ook zij experimenteerde onlangs met een rode haarkleur, maar anders dan Gigi koos ze ervoor om enkel de voorste lokken rond haar gezicht rood te verven.

Deze ‘money piece‘ techniek behoort ook tot de allernieuwste haartrends voor 2021. Het is een gemakkelijke trend die niet al te kostbaar is (enkel een ‘money piece’) en waar je ook snel weer vanaf komt. Bella lijkt inmiddels inderdaad weer terug te zijn bij haar chocoladebruine kleur.

Bottomline: natuurlijke haarkleuren zijn trendy, maar intense statement kleuren ook. Wat je ook doet, stem je haarkleur op je kapsel af.

