Money piece highlights zijn terug in de mode. De haartrends voor zomer 2020 laten onverwacht een opleving van deze highlight trend zien. Verbazingwekkend is dat niet. Money piece highlights zijn gemakkelijk en snel te zetten. Als je maar een beetje handig bent, kun je het zelf doen. Bovendien is het niet duur, ook niet als je naar de kapper gaat, en tast het de gezondheid van je haar nauwelijks aan.

Maar eerst: wat zijn money piece highlights eigenlijk? Het zijn highlights die enkel en alleen in de voorste lokken worden gezet. Het gaat dus om blonde lokken rond je gezicht. Je gezicht wordt als het ware omlijst door zongekust haar. Dit staat zomers en jong.

Nu je weet wat money piece highlights zijn, zul je ook begrijpen waarom ze zo heten. Een paar lokjes blonderen kan, bij wijze van spreken, niet meer dan een paar muntstukken kosten. Je hebt er bovendien weinig onderhoud aan. Je kunt ze opnieuw laten zetten, maar als ze uitgroeien is het ook niet erg.

Wat wél belangrijk is, is dat de highlights op een mooie, natuurlijke manier in je eigen haarkleur overlopen. Het is niet de bedoeling dat je aan weerszijden van je gezicht een paar hoogblonde strepen laat zetten. Leg je kapper goed uit wat de bedoeling is of zet de highlights zelf. In dat geval kun je het langzaam opbouwen door met een paar dunne, lichte strepen te beginnen. Kijk hoe het uitpakt en zet er dan eventueel meer.

Het is een snelle, gemakkelijke en leuke manier om je haar – zonder het al teveel te beschadigen – een heerlijk zomerse look mee te geven. Wat ons betreft het proberen waard!

