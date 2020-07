De modetrends voor zomer 2020 laten verschillende kleurenpaletten zien. Naturel kleuren spelen een belangrijke rol, en dat zullen ze ook de komende winter en zomer 2021 doen. De naturel trend omvat niet alleen de outfits maar ook de modeaccessoires. Tassen en schoenen in leerkleuren zijn terug in beeld. En daar kunnen we ons voordeel mee doen!

Schuif een huidskleurig pump aan je voeten en je bereikt het Assepoester-effect. Van lelijke eendje verander je een beeldschone zwaan (sorry, we halen van alles door elkaar). Wat we willen zeggen is dat huidskleurige schoenen je benen optisch langer doen lijken. Dat komt omdat huidskleurige schoenen de lijnen van je enkels en benen niet doorbreken.

Wil je benen langer doen lijken, ga dan voor nude kleuren. Je kunt dit optische effect versterken door voor schoenen met hoge hakken te gaan. Nog langer lijken je benen met sandaaltjes die je voeten nagenoeg onbedekt laten.

Wil je ultratrendy voor de dag komen, ga dan voor gevlochten sandaaltjes met hoge hak.

Bekijk de foto’s maar eens en kies voor de schoenen, laarsjes of sandalen die het beste bij jou passen.

TRENDYSTYLE