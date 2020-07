I am singing in the rain… And you? Met regenachtig zomerweer is het niet gemakkelijk om zingend en fluitend door het leven te gaan. Maar een coole regenjas kan een weldadige invloed op je humeur hebben. De modetrends voor zomer 2020 staan in het teken van… ruitjes!

Met een lange ruitjesregenjas met een ruitjeszuidwester kan je dag niet meer stuk, toch? Het is natuurlijk niet zo dat je nu direct tot de aanschaf van deze geruite kledingstukken moet overgaan, maar dit soort streetstyle foto’s stimuleren de fantasie (de onze in ieder geval wel). Draag juist als het regent felle kleurtjes en fantasieën. Daar worden we allemaal blij van.

De modetrends voor zomer 2020 staan bol van de trench coats, lakjassen en kleurrijke regenjassen. De ruitjestrend signaleerden we je al. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Een andere coole trend is de gele vissersjas. Die is weer helemaal terug in beeld. Misschien heb je ‘m al zien dragen. Ruitjes, kleurtjes, felgeel… dit is wat wij nodig hebben als de wereld kleur verliest en de zomer het laat afweten.

Andere kledingtips voor regenachtige zomerdagen: witte spijkerbroeken (licht en toch warm), stoere veterlaarsjes, laag over laag outfits, leer op leer…

