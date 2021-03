Modetrends 2021. De shacket is hot!

Opeens verscheen-ie in het modebeeld: de shacket, een kruising tussen shirt en jacket. Vorig jaar winter al zagen we hem dragen. En voorlopig zijn we nog niet af van de bloesjas (want zo zou je hem in het Nederlands kunnen noemen). Volgens de modetrends voor lente zomer 2021 gaan we hem dit seizoen volop dragen. Ook op de catwalks voor winter 2021 2022 showden verschillende modehuizen (Acne Studios, Loewe) dit kledingstuk.

Dat de shacket juist in tijden van thuiswerken een geliefd item is, zal niemand verbazen. Dit veelzijdige item past helemaal in de ‘grensvervagende’ mode van nu. Loungewear wordt workwear wordt outerwear. Onze kleding moet tegelijkertijd gekleed en comfortabel zijn zodat we naadloos van de bank met Netflix kunnen overschakelen naar een Zoom-meeting, en viceversa. Als je er dan ook nog een ommetje rond het huis mee kan maken, dan zit je helemaal goed. Aan al deze vereisten beantwoordt de shacket.

De shacket draag je over een joggingpak maar ook over een jurk of op een (mini)rok. De shacket doet het net goed op jeans met sneakers als op een geklede broek. Bij koud (lente)weer kun je hem zelfs onder je winterjas dragen. Met dit kledingstuk kun je letterlijk alle kanten op.

Overigens is de ene shacket de andere niet. De meest relaxede modellen zijn geruit, maar je hebt ze ook in leer en in denim. Wat ze wel allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze ongevoerd zijn.

Bekijk de foto’s maar eens en blijf je shacket, als je er al eentje hebt, vooral dragen! Maak spannende combinaties. Laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021.

TRENDYSTYLE