Decennia lang huppelden er uitsluitend piepjonge modelletjes over de catwalks van de internationale modehuizen. Modellen van veertien, vijftien jaar waren (en zijn nog steeds) bepaald geen uitzondering. Frisse, rimpelloze gezichtjes en slanke lichaampjes met zo min mogelijk welvingen waren de (enige) trend. Het waren criteria die de casting directors onverbiddelijk toepasten.

Liep een model tegen de 25 dan begon ze toch echt wel ‘oud’ te worden. Natuurlijk waren er uitzonderingen op deze regel, zoals Nederland topmodel Saskia de Brauw die haar carrière als catwalk model pas echt van de grond zag komen toen ze al tegen de dertig liep. Maar dit soort uitzonderingen waren op één hand te tellen. Daar begint nu een kentering in de komen. Op de catwalks voor lente zomer 2021 zagen we steeds meer dertig plussers.

Zo zagen we op de catwalk van Salvatore Ferragamo modellen als Irina Shayk, klasse 1986 en – saillant detail – ex van Ronaldo, supermodel Carolyn Murphy (1974), Braziliaans supermodel Caroline Trentini, klasse 1987 en ja, ook onze Doutzen Kroes (1985) die met haar 35 jaren ook niet meer zo piepjong is. Just to new a few, want Ferragamo had (ex)topmodellen uit de hele wereld ingevlogen.

Ook in Parijs zagen we dezelfde trend de kop opsteken, bijvoorbeeld bij Stella McCartney en Isabel Marant. Dat deze dertig plusser-trend doorzet, bevestigde Fendi tijdens de afgelopen Fashion Week in september 2020. In de modeshow voor lente zomer 2021 liepen verschillende dames en heren ‘van leeftijd’ mee. Om je een idee te geven: supermodel Yasmin Le Bon (1964) was met haar 56 jaar nog niet eens de oudste. Noemenswaardig is ook Cecilia Chancellor (1966), één van de weinige modellen die maar liefst drie decennia (sinds de jaren ’80) als model heeft gewerkt.

Kortom, dertig plus is hip en gewild. Aan de ene kant is het een handige, commerciële move van de modehuizen want de dames met koopkracht vallen nu eenmaal eerder in de middelbare leeftijdscategorie dan in die van de jongeren. Waarom zou je niet gelijk maar laten zien hoe je collectie de vrouw van middelbare leeftijd kleedt?

Maar er is meer aan de hand. De dertig plusser van vandaag de dag zijn mooier dan ooit. Het zijn vrouwen die weten hoe ze zich moeten verzorgen. Ze doen aan skin care, ze sporten, ze hebben inmiddels een eigen kledingstijl ontwikkeld, ze hebben ervaring en zijn zelfverzekerd. Ze bewegen zich met gemak door het leven en kennen hun kracht. Dat alles vertaalt zich in een stijl en elegantie die door jonge meisjes maar moeilijk (onmogelijk?) te evenaren is. Want een dergelijk niveau bereik je – als je eraan werkt tenminste – pas met het verstrijken van de jaren.

TRENDYSTYLE