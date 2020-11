11 Lippenstift trucjes

11 Trucjes voor mooi gestifte lippen. 11 Tips om het maximale uit je lippenstift te halen. Want lippenstift moet, net zoals alle andere make-upjes, een toegevoegde waarde hebben.

Ben jij een lippenstift fan maar gaat er wel eens iets mis, dan hebben we 11 tips & trics (inclusief anti-aging tips) voor je.

1. Gebruik altijd een lipkwastje om je lippenstift aan te brengen, tenzij je geen precies resultaat wilt bereiken zoals ‘stained lips’ (in dat geval kun je ook je vingertoppen gebruiken). Leen het kwastje (en je lippenstift) omwille van de hygiëne niet uit aan anderen.

2. Voor dunne lippen kun je beter geen al te donkere kleuren gebruiken. Donkere kleuren maken je lippen optisch kleiner.

3. Ben je 50+ vermijd dan matte of superglanzende lippenstiften. Een hydraterende, semi-matte lippenstift is het beste. Kies een verzorgende, vochtinbrengende formule zodat je lippen de hele dag door goed aanvoelen.

4. Uitlopen kun je tegengaan door voordat je de lippenstift aanbrengt, de lippen eerst in te kleuren met een lippotlood in dezelfde kleur als je lippenstift. In plaats van lippenstift kun je ook eerst een klein beetje foundation op de lippen aanbrengen.

5. Een matte lippenstift kan een droog gevoel geven. Voorkom dit door, voor het aanbrengen van de lippenstift, lipbalsem aan te brengen. Laat de balsem goed intrekken voordat je met de lippenstift aan de slag gaat.

6. Blijkt je nieuwe lippenstift te licht, kleur je lippen dan eerst in met een wat donkerder lippotlood. Zo heb je toch nog plezier van je ‘miskoop’.

7. Is je lippenstift er binnen de kortste keren af? Pas dan dit trucje toe: breng de lippenstift aan. Verwijder nu overtollige kleur door je lippen lichtjes met een tissue te deppen. Haal nu lichtjes een sponsje met wat losse poeder over je lippen en breng daarna de kleur opnieuw aan.

8. In noodgevallen kun je je lippenstift ook als blush gebruiken. Breng op beide wangen een paar lichte strepen aan en wrijf ze nu met de muis van je hand uit.

9. Extra glanzende lippen krijg je door over je lippenstift een glos aan te brengen. Voor maximale shine gebruik je een lip lacquer. Houd je lipglos bij de hand. Een glos blijft nu eenmaal niet lang zitten.

10. Extra volle lippen krijg je door alleen glos in het midden van je lippen aan te brengen. Dit is een trucje dat iedereen wel kent. Maar het summum van ‘sexyness’ bereik je door voor je lippen een natuurlijke lipglos te gebruiken en daarna in het midden van je lippen een klein beetje witte glanzende oogschaduw aan te brengen. Door het schaduwenspel lijken je lippen voller en sensueler dan ooit.

11. Bewaar je lippenstift in de ijskast om hem langer goed te houden (ook crèmes kun je beter in de ijskast bewaren, zeker bij hoge temperaturen).

