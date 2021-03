Modetrends lente zomer 2021. Trend alert: overhemdjurken

Misschien herinner je je de lange streepoverhemden van vorig jaar zomer? We (dat is: de influencers) droegen ze zonder iets eronder, als een kort bloesjurkje. De modetrends voor lente zomer 2021 borduren erop voort. Streepblouses en -overhemden blijven een vette trend (om het maar eens populair te zeggen) maar tegelijkertijd worden ze gemakkelijker in het dragen. Het lijkt niet meer alsof je vergeten bent een broek of rok onder je blouse aan te trekken :-)

Herinner je je deze streetstyle modelook?

De nieuwe blousejurken (chemisiers) voor lente zomer 2021

De frisse, blauwwitte streepblouses met mannelijke snit van vorig seizoen worden langer en krijgen daarmee de allure van jurk. Niemand die zich meer afvraagt of er geen rokje of broek vanaf kon. De blauwwitte chemisiers voor lente zomer 2021 zijn supercool en laten zich op verschillende manieren dragen. Een paar ideeën?

Draag een lange chemisier:

met een paar stoere riemen en een mannelijk gilet;

los en wijd met een paar platte muiltjes eronder;

met accessoires in naturel tinten;

met een superhoge split;

met een lange broek eronder;

de stijl: masculien (Michael Kors) of etnochic (Dior).

Lange streepblouses

Gingen we vorig jaar zomer voor (schandalig) blote benen, voor lente en zomer 2021 combineren we de lange streepblouses bij voorkeur met lange broeken.

De succesformule? Combineer een lange streepblouse met een broek, een brede seventies ceintuur en een jasje of vestje.

Een paar stijltips:

ga voor oversize volumes zoals bij Dior.

Combineer een lang overhemd met een slim fit spijkerbroek, knoop het overhemd open zodat je blote buik te zien is, draag er een kort vestje over en plant een bucket hat op je hoofd!

Combineer je lange overhemd met een kort jasje en een stoere, hoge seventies ceintuur zoals bij Chloé (zie de coverfoto).

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021.

TRENDYSTYLE