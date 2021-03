Petje af? Nee, petje op! Op de catwalks voor lente zomer 2021 zagen we (weer) ongelooflijk veel (coole) hoofddeksels voorbij komen. We lichten drie mode accessoires voor 2021 uit die je modelook direct een eigentijdse twist geven. Alledrie zijn ze jong en hip, gemakkelijk in het dragen, en geschikt voor elke leeftijd.

#1 De baseball pet

De baseball pet is terug en de nieuwigheid is dat je ‘m bij een supervrouwelijke outfit draagt. Bij Celine zagen we baseball petten in verschillende kleuren en materialen (ook denim) voorbijkomen. Ze werden geshowd bij sportieve outfits maar ook bij (gewild) supertuttige jurken. Juist dat contrast doet ’t hem!

Tip: combineer je baseball pet met een donkere zonnebril voor een stoere VIP feeling!

#2 Het vissershoedje

Het vissershoedje is opnieuw van de partij. In de modetrends voor lente zomer 2021 komen we het in allerlei versies tegen. Het leren vissershoedje van een paar seizoenen geleden komt nu in natuurlijke uitvoeringen: gehaakt of zelfs van stro. In plaats van de vissershoedjes met bloemenfantasieën gaan we voor hoedjes met een etnische feeling. Maar Engelse ruitjes of tafelkleedruiten mogen ook!

#3 Sjaaltjes

Een andere trend die we meenemen van de afgelopen seizoenen, is het sjaaltje. Ook dat gaan we dit seizoen weer volop dragen. Trendsetter is Dior. Op de catwalk van het Franse modehuis zagen we sjaaltjes met supermooie fantasieën. Voor een up-to-date look volgens de allernieuwste mode- en beauty trends voor lente zomer 2021 combineer je ze met zwarte oogmake-up. Experimenteer weer eens met eyeliner of zwarte kohl. Ga voor een échte look.

Bekijk de foto’s maar eens en maak je keuze voor lente zomer 2021. Of wissel bovenstaande looks af, en experimenteer met contrasterende combinaties.

