Modetrends lente zomer 2021. Speelpakjes

Herinner je die wollen speelpakjes van afgelopen winter (zie de foto hieronder)? Ze pasten precies in het thuiswerkplaatje. De setjes bestonden uit wollen truitjes en bijbehorende wollen shorts. Oké, die shorts waren niet handig want wie wil er nu blote benen in de winter? Maar goed, superschattig was het allemaal wel, en voor lente zomer 2021 krijgen we een herkansing. We gaan wederom speelpakjes dragen en ditmaal gaan we graag met de beentjes bloot.

Als we het over speelpakjes hebben, bedoelen we setjes van truitjes of polo’s met bijbehorende shorts, body’s of zelfs hoge onderbroeken, al dan niet gebreid. Je draagt ze an sich, maar je zou ze ook met een blazer kunnen dragen, althans, dat maken wij op uit onderstaande outfit op de catwalk van Sportmax.

Voel je onze aarzeling? Al met al is het ons niet echt duidelijk hoe we deze speelpakjes gaan dragen. Aan het strand of in de tuin kunnen we ons er nog iets bij voorstellen, maar wellicht mag je er ook mee over straat. Dat idee valt in ieder geval wel aan de schoenen en pantykousen waarmee de pakjes voor lente zomer 2021 werden geshowd af te leiden. Ook tijdens de modeweken – zelfs in de winter (zie de foto hieronder) – zagen we de pakjes al als zodanig dragen. Maar toch…

Bottomline: de speelpakjes volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 zijn supercute maar wij weten even niet hoe we ze moeten dragen. Leuk voor casual omgevingen en in huis. Voor de rest laten we het aan jou over!

Bekijk de catwalkfoto’s voor lente zomer 2021 maar eens en laat je inspireren.

