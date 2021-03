Modetrends lente zomer 2021. Spijkershorts

Geen lente of zomer zonder spijkershorts. Ook in 2021 horen ze erbij. En natuurlijk zijn ze net weer even anders. De modetrends zijn nu eenmaal voortdurend in beweging en dat geldt ook voor lente zomer 2021.

Zo zagen we bij het Italiaanse modehuis Etro spijkershorts met een schitterende paisley fantasie, een vrij hoge taille en onafgewerkte pijpen met een lichtopgaande lijn. De spijkershorts van Celine voor lente zomer 2021 hebben een jaren ’80 taille (heel hoog) en wat langere omgeslagen pijpen (op de catwalk van Celine zagen we ongewoon veel spijkergoed! – houd dit modehuis in de gaten!). In het straatbeeld voor lente zomer 2021 verwachten we verder de knielange spijkerbroeken die vorig jaar zomer hun intrede deden weer terug te zien.

Maar waar het volgens de modetrends voor lente zomer 2021 vooral is HOE je je spijkershorts draagt. De coolste nieuwe combinatie is – en nu komt het -: spijkershorts met een blazer!

Zo is het heel hip om je shorts met een lange blazer en een crop top of een sportief topje te dragen. Maak de look af met Chelsea boots en een baseball petje en je bent helemaal up-to-date, aldus Celine. Op wat frissere dagen of voor een sportieve wandeling in de bossen of duinen combineer je je shorts met hoge kaplaarzen, een bomber jack en een baseball petje of vissershoedje.

Een andere topcombinatie is: spijkershorts met een blauw-met-wit gestreept overhemd. Deze combinatie kwamen we bij meerdere modehuizen tegen. En op frissere dagen ga je voor die wat langere spijkerbroek tot op de knie met een stoer leren jack.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Creëer jouw eigen spijkershorts look voor 2021.

