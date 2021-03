Beha’s en topjes in zicht zijn weer in de mode, en dat is niets nieuws. Wél nieuw is een beha onder een (geklede) blazer. Lees meer over deze modetrend voor lente zomer 2021.

Loungewear wordt outerwear. Underwear wordt outerwear. De grenzen tussen homewear, casualwear, sportswear en geklede (kantoor)outfits zijn vervaagd. Niets is meer wat het lijkt. De allernieuwste modetrend voor lente zomer 2021 is daar de bevestiging van: onder je chique blazer draag je (enkel) een beha of bandeautopje!

De lingerie-in-zicht-trend voor 2021 is niet nieuw onder de zon. Al in de jaren ’80 danste Madonna in haar beha en korsetten door het leven. Sinds vorig jaar zomer gaan we ook weer in lange, satijnachtige lingeriejurken over straat. Maar de combinatie beha of bandeautopje onder een blazer of zelfs een gekleed broekpak is toch echt wel opvallend.

Het is een fantastische modetruc om een broekpak dat je nog hebt hangen een up-to-date twist mee te geven. Dé trend is om je beha of topje in dezelfde kleur van je (broek)pak of blazer te kiezen (maar het hoeft niet, zie Boss).

Ook onder jurken gaan we deze zomer beha’s in zicht dragen. Misschien heb je nog modelletjes hangen die ze moeilijk laten dragen omdat ze doorzichtig of te laag uitgesneden zijn. Dat probleem is opgelost met deze allernieuwste modetrend voor lente zomer 2021.

Ben je niet van al dat ‘vrouwelijke’ dan kun je altijd nog voor een sportbeha of -top gaan zoals we dat bij Celine zagen. Combineer een blazer met een spijkerbroek en een sportieve top en je bent helemaal hip en trendy!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

