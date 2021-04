Make-up trends voorjaar 2021. Make-up in tijden van mondkapjes

Tijdens de natuurkundeles leerden we: actie=reactie. Dit geldt voor alle aspecten in het leven, ook voor de make-up trends. Als onze levensstijl en dagelijkse gewoontes (think mondkapjes dragen) veranderen, verandert ook de make-up. We nemen drie belangrijke updates in de make-up trends voor lente zomer 2021 met je door.

# Een minimum aan foundation

Natuurlijke huidjes zijn al sinds jaar en dag een huge make-up trend maar de invoering van het mondkapje vraagt om enige aanpassingen.

Camouflage en poeder

Draag je een (groot) deel van de dag een mondkapje gebruik dan geen dekkende foundation, is het advies van de experts. Onder een mondkapje kan dit tot irritaties leiden. Ook de T-zone waar de huid snel vetter is, kan problematischer zijn omdat het mondkapje de focus naar deze zone verlegt. Hoe maak je je huid dan wel op?

Een eenvoudige manier om je huid natuurlijk op te maken is: een combinatie van camouflage voor een minimum aan make-up onder je mondkapje en een klein beetje poeder voor het matteren van de T-zone.

Grijp dus niet elke morgen automatisch naar je foundation maar begin met een camouflageproduct. Werk oneffenheden of vlekjes op je gezicht weg. Pas dan bekijk je óf en hoeveel foundation je nog nodig hebt. Beperk de hoeveelheid tot een minimum.

Camouflage (concealer) in plaats van foundation

Je kunt zelfs een concealer (camouflageproduct) als foundation gebruiken. Kies een lichte, vloeibare formule met een mooie glow. Tip het product puntsgewijs onder je ogen en rond je neusvleugels aan en vervaag de stippen concealer dan met je vingers of met een kwastje. Een concealer kan ook een perfect hulpmiddel zijn om een mooie basis op te bouwen of om je make-up te op te frissen als je na lange tijd je mondkapje af doet.

Tip: de dagelijkse reiniging van je huid is in tijden van mondkapjes belangrijker dan ooit. Reinig je huid ’s morgens en ’s avonds met een mild reinigingsproduct om transpiratievocht en overtollig talg te verwijderen. In geval van een vette huid (en puistjes) kun je na het reinigen een product op basis van BHA aanbrengen.

# Focus op de ogen. Zwarte eyeliner (boven én onder) is dé trend!

Eyeliner is terug en deze dramatische oogmake-up is uiterst geschikt in tijden van mondkapjes waarop alle aandacht naar onze ogen gaat. De eyeliner trends voor lente zomer 2021 laten zwaar en zwart omrande ogen zien. De meest geliefde producten zijn zwarte kohlpotloden of eyeliner in gel. Waterproof eyeliners zijn ideaal als je oogmake-up de neiging heeft uit te lopen door de vochtige lucht die door het mondkapje langs je gezicht omhoog kan uitwasemen (dit geldt temeer als je een bril draagt).

# Kissproof (pardon, waterproof) lippenstift

Kussen en huggen is not done maar kissproof lippenstift is praktischer dan ooit want deze formule is ook maskproof. Wie in tijden van mondkapjes met mooi gestifte lippen voor de dag wil komen, kan maar beter voor een héél bestendige lippenstift kiezen. Gelukkig zijn de langhoudende lippenstiften door de jaren heen steeds geavanceerder geworden en drogen ze je lippen niet meer uit. Er zijn zelfs formules die je lippen een vochtig en fluweelzacht aanzien geven maar die tegelijkertijd veegvast en waterproof zijn. Je mondkapjes blijven schoon en je lippen behouden hun kleurtje.

