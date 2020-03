5 Tips om je leven een nieuwe wending te geven

Een beetje pep talk, of noem het ‘levensinspiratie’, kunnen we op z’n tijd allemaal wel gebruiken. Vooral in december als we aan de vooravond staan van een nieuw jaar, een nieuw avontuur.

Meerdere keren in mijn leven ben ik radicaal van koers veranderd. Ik heb een vaste baan met een veelbelovende carrière opgezegd. Ik ben voor mezelf begonnen. Ik heb in verschillende landen, zelfs in een vreemd continent, gewoond. Ik reis veel en ben bezig met nieuwe projecten. Ik blijf nieuwe landen verkennen en ben een nieuwe taal aan het leren.

Voor al deze enerverende en inspirerende belevenissen heb ik zekerheden opgegeven. Vaak was het een sprong in het diepe, maar altijd weer kwam ik boven water. Mijn leven is geen vlakke lijn maar eentje van dalen en pieken. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar ik krijg er schoonheid, zonneschijn en levensinspiratie in overvloed voor terug.

Angst is een slechte raadgever

In al die jaren heb ik ervaren dat angst een slechte raadgever is. Angst werkt verlammend en vertroebelt je geest. In Griekenland ontmoette ik eens een zeer intelligent heerschap dat het niet kon uitstaan als ik een zin met ‘Ik ben bang’ begon. Ik zeg niet dat we zonder angsten kunnen leven. Emoties als angsten of bang zijn hebben ook een signaleringsfunctie. Ze waarschuwen je. Maar bang zijn voor nieuwe dingen, nieuwe projecten, voor VERANDERING, werkt verlammend, en wordt al snel een excuus om dingen niet te doen.

Voor alles is een oplossing

Ik heb ook ingezien dat voor alles in het leven een oplossing bestaat. Alleen willen we die vaak niet zien omdat die oplossing veranderingen met zich brengt. En veranderingen vinden we allemaal, ik ook nog steeds, eng. Maar voor alles bestaat een oplossing, en als je wilt en bereid bent er iets voor te doen, als je bereid bent je vaste gedragspatronen te doorbreken, dan vind je ‘m.

Vertrouw op jezelf

Als je maar vertrouwt op jezelf. Want allemaal kunnen we veel meer dan we denken. Er zijn mensen die veel minder vakkundig zijn dan jij en die misschien veel grotere dingen doen, alleen omdat ze in zichzelf geloven. Vertrouwen hebben in jezelf, durven proberen, durven leren, durven vallen en lachend weer opstaan, daar gaat het om.

Elk verlies is relatief

Een verlies of een nederlaag kan op den duur zelfs een aanwinst of overwinning blijken. Alle dingen die op je pad komen, hebben een reden. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Cruijff (of was het Van Hanegem?). Focus op het voordeel.

Houd je geest wakker

Houd je leven levendig, houd je geest wakker, zoek stimulerende omgevingen op, ga met inspirerende mensen om, daag jezelf uit, geniet van de overwinningen op jezelf. Geniet van het leven.

Met het einde van het oude jaar in zicht – en een nieuw jaar voor de boeg – wilde ik deze dingen even met jullie delen.

Door: Charlotte Mesman