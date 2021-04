Bijna Pasen! Maak er iets feestelijks van. Kleed je mooi aan, maak je op met een stoere eyeliner en doe je haar in de krul :-) Of ga voor een superchic hoogglans kapseltje met knot zoals we dat bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor lente zomer 2021 zagen. Dit kapseltje is ontzettend eenvoudig én oneindig chic! Het geheim is hoogglans gel.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Ze spreken voor zich. Maar voor het gemak nog even de stappen om dit coole kapseltje te creëren.

1. Maak een scherpe middenscheiding (met een puntkam).

2. Breng je haar met een fijne kam héél netjes naar achteren.

3. Nu moet je een keuze maken: laat het over achter je oren langs of over je oren lopen. Dit is aan jou. Doe wat het beste voelt.

4. Bind het samen in een lage paardenstaart.

5. Draai de paardenstaart tot een knot.

6. Zet de knot vast met speldjes of een elastiekje.

7. Breng nu over je haar én het knotje een hoogglans gel aan. Je kunt dat doen met de scheerkwast van je man maar ook met je handen. Wees royaal!

Klaar ben je! Superchic, supersleek, supercool! En helemaal in lijn met de kapseltrends voor lente zomer 2021.

TRENDYSTYLE