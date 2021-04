Dé make-up kleuren voor lente 2021? Intens en tegelijkertijd soft, think: de blurfilter op je mobieltje. Boost je make-up look (en mood) met blurachtige roze blush. Zo doe je dat!

Weer een Pasen in lockdown? Boost je mood met intense maar lieflijke lentekleuren! Eén van de grootste make-up trends voor lente 2021 is: intens rozige en rozerode bloemenkleurtjes (roze anjers, pioenrozen, camelia’s) voor je oogleden en wangen. Laten dat nu de tinten bij uitstek zijn die je gezond en jong maken! Bonne minne, anti-aging, noem het zoals je wilt.

De pastelachtige make-up kleurtjes voor lente zomer 2021 zijn bijzonder omdat ze tegelijkertijd intens en soft zijn. Het zijn kleuren die opvallen maar die vanwege hun aquarelachtige textuur nooit teveel worden. Vergelijk het een beetje met de blurfilter op je mobieltje.

Voor een blozende, jonge uitstraling breng je een blurachtige roze of koraalrode blush op het midden van je wangen aan zoals op de foto van Moschino. Dat staat ‘bloemig’ en lief maar tegelijkertijd creëer je er ook volume (zie hier het anti-aging effect!) mee.

Voor een glamour touch (maar het hoeft niet) kun je je roze koontjes combineren met een goudkleurige highlighter wat hoger op je jukbeenderen. Als je wilt, kun je deze twee producten met elkaar laten vervagen waardoor je een wat zachter resultaat krijgt.

Je kunt ook voor een zachtroze crèmeblush kiezen en daarmee een heel subtiele glans over je wangen én neusbrug leggen. Maak niet alleen cirkelachtige bewegingen met je make-up kwast maar ook horizontale bewegingen, van de ene kant van je gezicht over je neus naar de andere kant. Hiermee creëer je het effect van eerste, kietelende zonnestraaltjes op je winterhuid. Of alsof je lichtjes bloost van verliefdheid. Zie de foto’s van Luisa Beccaria.

Houd je van een opvallende look dan mag je met zo’n roze blush best een beetje overdrijven, zoals de Franse zangeres Petite Meller. Petite zou eens, tijdens een familievakantie, ernstige brandwonden aan haar gezicht en lichaam hebben opgelopen. Sindsdien, zo gaat het verhaal, vertoont ze zich altijd met een flinke dosis roze blush als aandenken aan haar trauma. Deze roze blush is inmiddels haar signatuur en het staat haar goed! De combinatie met een lichte foundation, gebleekte wenkbrauwen, nauwelijks opgemaakte ogen én felrode lippenstift is – op z’n zachtst gezegd – intrigerend.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door deze allernieuwste make-up trend voor lente 2021. Speel met intense rozerode blur kleurtjes!

