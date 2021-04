Paasrecept. Colomba bakken. Zelf Italiaans paasbrood maken

Geen Paasbrood in huis? Maak een colomba, een klassiek Italiaans paasbrood in de vorm van een duif. De ingrediënten zijn eenvoudig en de bereiding is heel goed te doen.

De colomba (letterlijk: duif) is een Italiaans paasbrood in de vorm van – je raadt het al – een duif. Wat de panettone voor de Italiaanse kerstdagen is, is de colomba voor de Italiaanse Paasfeesten. De meeste Italianen kopen hun colomba kant-en-klaar (net zoals de panettone), maar je kunt hem ook zelf maken. Het is zelfs eenvoudiger dan zelf panettone maken.

Gewoonlijk gebruik je voor de colomba een papieren colomba vorm (op internet te koop) maar je kunt deze vorm ook gemakkelijk zelf maken met behulp van een klassieke aluminium ovenschaal, bakpapier en vier theekopjes van verschillende grootte. Bekleed de ovenschaal met bakpapier en gebruik dan de omgekeerde theekopjes om de duif van binnenuit te vormen. Aan de lange zijde van de aluminium schaal maak je de vleugels, met een kleiner theekopje maak je aan een eind het duivenkopje en aan de andere kant de staart. Plaats de vorm op de bakplaat voordat je het beslag erin doet (om vervorming tijdens het verplaatsen te voorkomen).

Houd de colomba tijdens de laatste fase van het bakken goed in de gaten. Dat onze colomba ietwat is aangebrand, is de klassieke schuld van mijn Italiaanse schoonmoeder (ja, echt!).

Ingrediënten

Voor de colomba

40 gram verse gist of circa 14 gram poedergist (2 zakjes)

450 bloem

4 eierdooiers (eiwit apart houden)

50 gram suiker

1 zakje vanillesuiker

120 gram boter (op kamertemperatuur)

zout

60 gram poedersuiker

150 gram sukade

extra boter en bloem voor het bestrooien van de vorm

Voor het glazuur

150 gram poedersuiker

50 gram amandelbloem

2 eiwitten

5 gram bloem

grof wit suikerstrooisel (in het Italiaans ‘granella’) of anders poedersuiker

amandelschaafsel

Ook nodig

papieren colomba bakvorm of langwerpige aluminium ovenschaal voor 8 porties

vershoudfolie

Bereiding

1. Los het gist in 170 gram water op en voeg 300 gram bloem toe. Kneed de ingrediënten door elkaar tot een zachte deegbal. Dek het af met vershoudfolie en laat het deeg 1 uur rijzen.

2. Laat het deeg met je handen inzakken en voeg 4 eierdooiers, 50 gram suiker, de vanillesuiker, de resterende 150 gram bloem, 40 gram boter en zout toe. Bewerk het deeg met je handen of met de deeghaken van een elektrische mixer tot een glad deeg. Laat het rijzen totdat het volume verdubbeld is (bij ons was het bijna drie keer het volume! zie de foto hierboven).

3. Laat het deeg met je handen inzakken en voeg de resterende 80 gram boter, de poedersuiker en de sukade toe. Bewerk het deeg met je handen of met de deeghaken van een elektrische mixer tot een glad deeg en laat het opnieuw rijzen (zie de eerste foto hieronder).

4. Beboter en bestuif de vorm met bloem, laat het deeg inzakken en verdeel het in drie delen: één groter deel voor het lichaam van de duif en twee kleinere delen voor de vleugels. Leg het deeg in de deegvorm en bewerk het met je vingers totdat het één geheel vormt.

5. Maak nu het glazuur. Vermeng het eiwit met de poedersuiker en het amandelmeel met een vork en verdeel het over de duif. Laat de duif rijzen totdat het beslag tot het niveau van de rand, strooi het suikerstrooisel en het amandelschaafsel erover en bak de duif in een voorverwarmde oven op 160 °C in circa 70 tot 80 minuten goudbruin.

TRENDYSTYLE