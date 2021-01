Modetrends lente zomer 2021. 10x Modetrends die je vast interesseren!

De afgelopen weken zijn we begonnen met het in kaart brengen van de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021. De mode is veelbelovend. De modekleuren zijn fris en fruitig (als veldboeket) en de vormen en lijnen zijn oversize maar zeker niet vormeloos. Er zitten ook best spannende modetrends tussen waarmee je weer eens een heel vernieuwde modelook (voor zover dingen in de mode nieuw kunnen zijn) kunt creëren. We lichten 10 modetrends voor voorjaar zomer 2021 uit die ons zo op het eerste gezicht opvielen. Misschien kun je er al iets mee.

De lage taille komt terug! Voor rokken en (spijkerbroeken). Cool!

Tie dye blijft een supertrend (en is steeds geraffineerder).

Paperbag broeken (aangerimpelde tailles) worden een huge trend. We love it!

De 'enkel wraps' van vorig jaar zomer (ze blijven overigens hip) worden de nieuwe gladiatorsandalen voor lente zomer 2021.

Monochrome looks (van top tot teen in dezelfde kleur) blijven trendy. Zò gemakkelijk!

Camel is hot!

Loungewear is een belangrijke leidraad en deze trend gaat hand in hand met de 'oversize' trend die we al een paar seizoenen lang zien.

Indoor en outdoor wear versmelten met elkaar. Steeds meer modeontwerpers richten zich op het creëren van outfits die je zowel in huis als in publiek kunt dragen (een ander sign of the times!).

Trench coats blijven geliefd.

De minirok komt terug!

Heb jij er al zin in? Wij wel!

