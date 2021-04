Broekpakken zijn een enorme modetrend voor lente zomer 2021. Dankzij de relaxede volumes (wijde en superlange broeken, ongevoerde jasjes) draag je ze altijd en overal. De snitten zijn vrij mannelijk en juist daarom zo cool. Over kleurcombinaties hoef je dit seizoen niet veel na te denken want tonsuurton is de trend.

De meeste broekpakken bestaan uit drie items: broek en blazer (of course) en een bijbehorende gilet of hemdje. Geen gedoe met blouses, truitjes enzovoorts. Minimalistisch is de trend. Je mag de blazer zelfs op de huid dragen, of met een mooie behaatje eronder. Zelfs riemen of ceintuurs laat je achterwege. Want de broekpakken voor lente zomer 2021 zijn super relaxed.

Helemaal in lijn met die chillaxing mood zijn ook de schoenen die je onder je broekpak draagt. Ga voor sandalen, espadrilles of sneakers, op z’n hoogst een platte puntige pump, en dan nog het liefst in dezelfde kleur als je broekpak.

De kleurtjes? Pastels, parelgrijs, camel, optisch wit. Bekijk de catwalkfoto’s voor lente zomer 2021 maar eens en vorm je een idee van deze supertrend.

TRENDYSTYLE