De haartrends voor 2020 laten een duidelijke tweedeling zien: natuurlijke haarstijlen aan de ene kant en keurige ‘bon ton’ kappershoofden aan de andere kant. Deze trend zet in 2021 door. Dat leidden we (onder meer) af aan de retro krullen kapsels bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor zomer 2021.

Op de catwalk van het Italiaanse modehuis zien we gewoonlijk niet één, maar meerdere hair looks. Voor de modeshow van 2021 zagen we ‘Siciliaanse’ kapseltjes met een nette middenscheiding en een laag knotje in de nek, maar ook snoezige retro kapsels met geraffineerde krullen. Vooral die krullenkapsels trokken onze aandacht.

De krullenkapsels werden geshowd met multicolor sjaaltjes die als tulbanden met grote bloemen om het hoofd waren geknoopt. Kapsels en tulbanden hadden een zonnige, zuidelijke en vintage uitstraling – een beetje Rita Hayworth, een beetje Veronica Lake -, maar het geheel oogde heel eigentijds vanwege de outfits in kleurrijke fantasieën en bont ‘Siciliaans’ patchwork.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren door deze vintage kapseltjes waarin wij verschillende invloeden uit het verleden (jaren ’40, jaren ’60) terugzien. Haal de krultang en haarlak maar weer tevoorschijn! Maak een diepe zijscheiding, krul je haar met ‘echte’, stijve krul (in tegenstelling tot de losse slag van de afgelopen jaren) en fixeer je haar met een flinke dosis haarlak. Stift je lippen helrood en je hebt een superzwoele hair look.

