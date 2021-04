Bob kapsels blijven de grote favoriet. Ook in de kapseltrends voor lente zomer 2021 staan ze centraal. Dit seizoen zijn ze (onder meer) geïnspireerd door het allerschattigste, roodkleurige bobkapseltje van schaakwonder Beth Harmon uit The Queen’s Gambit, gespeeld door de Amerikaanse actrice Anya Taylor-Joy.

De mood van de bob kapsels voor lente zomer 2021 is een mix van vintage, klassiek, steil maar met (gecontroleerde) waves en een ton sur ton haarkleur. Het is een mondvol! Dat komt omdat de halflange kapseltjes ontzettend veelzijdig zijn. Je draagt ze mét of zonder pony, op kaaklengte of op schouderlengte, donker of blond, met meer of minder movement.

Zie het als een potpourri van stijlen – een beetje Amélie uit Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, een beetje (héél véél) Beth Harmon uit The Queen’s Gambit, een beetje pony, ietwat laagjes – totdat je een persoonlijk, eigentijds halflang kapseltje hebt dat zich niet in een hokje laat plaatsen.

Want daar gaat het dit seizoen om. Dat je een kapsel, of het nu lang, halflang of kort is, kiest dat uniek en persoonlijk is. Het maakt niet uit of anderen het mooi vinden of niet. Als jij er maar plezier aan beleeft.

Voor de haarkleuren voor 2021 geldt echter een algemene trend: ton sur ton is hot. Ga voor ‘effen’ haarkleuren, dat is: haarkleuren zonder sterke contrasten. ‘Color blocking’ is hip. Vermijd streperige highlights.

Bekijk de allernieuwste bob kapseltjes voor lente zomer 2021 maar eens. Wie weet kun je er iets mee (wel even interpreteren!).

TRENDYSTYLE