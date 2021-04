Streetstyle mode voorjaar 2021. Modellenlooks

Aprilletje zoet…! Lagen we vorige week nog te bakken in de vroege lentezon, is het nu weer tijd voor je winterjas. Laat het geen excuus zijn om je look te laten verslonzen. Doe mode ideeën op van de allernieuwste trends voor lente zomer 2021. Of laat je inspireren door de modellen. Zij kleden zich casual maar up-to-date.

We kozen een paar streetstyle looks voor voorjaar 2021 voor je uit en lopen er even met je doorheen.

Statement jas

Haal de warmste maar ook meest bizarre winterjas die je hebt uit de kast en trek ‘m aan. Maak een statement. Laat het leven zien dat jij niet klein te krijgen bent. Verder is het een kwestie van down dressen want anders wordt het teveel van het goede. Dus onder je statement jas draag je een hoodie of sweater en een paar coole maar simpele (nep)leren pants (of jeans). Ook qua schoenen mag het simpel zijn. Sneakers, stoere boots. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit want die jas werkt voor je. Voor een extra casual touch knoop je een trui in je middel (dat is tegelijkertijd ook lekker warm). Een paar coole accessoires en je look (dag) kan niet meer stuk!

Stoer in black

Zwart is altijd goed, zeker op een bitterkoude aprildag. Haal die nepleren zwarte broek maar weer tevoorschijn. Combineer ‘m met je stoere, zwarte jack en met je zwarte laarsjes. Onder het jack draag je een hoodie, lekker warm en hip. Het mag dan lente zijn, zwart is altijd trendy. Voor een extra moderne touch combineer je je zwarte outfit met een mode accessoire in een felle kleur.

Zwart-wit

Zwart met wit is nog altijd een supercoole en ultra stijlvolle combinatie. Combineer een witte jas (jack) met een zwarte broek of omgekeerd. Kijk wat je nog in de kast hebt en leg interessante combinaties waarbij je niet alleen let op de (niet)kleuren maar ook op de volumes. Een strakke broek met een oversize jack is cool; een wijde pantalon met een lange jas is trendy. En draag je broek eens in je laarzen. Het mag weer!

Kortom: koude aprildag of niet, houd moed en kleed je goed! (Een stijlvolle variant op het ‘Aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed’).

