Paaseieren over? Maak er chocolade mousse van!

Hoeveel chocolade-eieren heb jij nog over van de Paasdagen? Hier is een simpel maar overheerlijk idee om de Paaseieren te recyclen en ze als een onherkenbaar maar vooral onweerstaanbaar dessert aan je gasten te serveren.

Ingrediënten (voor 4 personen)

200 gram paaseieren of chocolade (puur)

150 gram melk

150 gram verse room

2 eierdooiers

1 gelatineblaadje

30 gram suiker

Bereiding

Laat de gelatine in koud water weken. Vermeng de eierdooiers met de suiker in een pannetje en roer de melk (die je van tevoren al een beetje hebt verwarmd) erdoor. Voeg dan de gelatine toe en laat het geheel op een zacht vuur onder voortdurend omroeren indikken. Schenk de crème voordat ze kookt in een grote pan waar je de chocolade in hebt gebroken en meng alles goed door elkaar. Klop de slagroom op en laat ze ongeveer een half uur afkoelen in het vriesvak. Schep de slagroom dan door de crème. Verdeel de mousse over vier glazen schaaltjes en laat de mousse nog ongeveer 3 tot 4 uur rusten alvorens te serveren.