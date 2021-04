Haarkleurtrends 2021. Color block of tropisch haarkleurtje

De haarkleurtrends voor lente 2021 laten twee stromingen zien: natuurlijke ton sur ton kleuren en out of the box haarkleuren. Wat jij?

Lentekriebels en kapperskriebels gaan hand in hand. De zon hoeft zich maar even te laten zien en we krijgen zin om van haarstijl te veranderen. Je kunt voor een geheel nieuwe haarcoupe gaan, enkel een up-to-date pony laten knippen of van haarkleur veranderen. De haarkleurtrends voor lente 2021 laten twee hoofdstromingen zien: natuurlijke ton sur ton kleuren (ook wel color block genoemd) en out of the box haarkleuren.

De natuurlijke ton sur ton haarkleuren zijn geraffineerd en de tegenhanger van de highlights die als strepen door je haar lopen. Het zijn (bijna) effen kleuren in schitterende, vaak donkere toonaarden (wat overigens best opvallend is voor de lente). Dit soort haarkleuren kwamen we met name tijdens de internationale modeweken voor lente zomer 2021 tegen die voor dit seizoen dan wel digitaal waren maar nog steeds toonaangevend zijn.

Nog opvallender dan de ton sur ton haarkleurtjes van de fashion modellen zijn de out of the box haarverfjes die we voor lente en zomer 2021 gaan zien. Van pastels als zachtblauw en bleekroze kijken we allang niet meer op maar volgens de allernieuwste trends mag het dit seizoen nòg feller en intenser.

Engeland is op het gebied van de extreme haartrends en haarkleuren vaak koploper. Zo heeft de Britse hair stylist, eigenaar van award-winning MODE Hair in Chipping Campden en lid van de British Hairdressing Hall of Fame voor voorjaar 2021 een collectie gepresenteerd die is geïnspireerd door de schoonheid van de lente en de kleuren van de tropen. ‘I love travelling and this collection transported me to a land far away where colours, smells and textures come together to create a place of beauty,’ zegt Martin Crean over zijn ‘The Tropical Collection’. De intense haarkleuren voor lente zomer 2021 uit deze collectie haken aan bij de modekleuren die we op de catwalks voor lente zomer 2021 zagen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Ook als je je er niet aan waagt (het is niet niks!), kun je er altijd nog even bij wegdromen. Let ook even op het samenspel tussen haarsnitten (zie de chunky pony’s!) en haarkleuren. Meer dan ooit zijn die op elkaar afgestemd. Want vorm en kleur moeten elkaar versterken, waarbij de vorm, de haarsnit, altijd de basis is, aldus de hair stylisten (klik hier om de juiste haarsnit voor jouw gezichtsvorm te vinden).

TRENDYSTYLE