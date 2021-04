Modetrends voorjaar 2021. Spijkerjacks en spijkergilets

Fan van het spijkerjack? Voor lente zomer 2021 gaan we het weer volop zien. De modetrends laten verschillende stijlen zien. Interessant is ook de manier waarop we ze gaan dragen!

Denim is een modeklassieker en spijkerjacks zijn evergreens. Maar natuurlijk zijn ook deze items aan trends onderhevig. De modetrends voor lente zomer 2021 laten een veelheid aan stijlen zien.

De comeback van het jaren ’80 spijkerjack

Een comebackitem is het spijkerjack uit de jaren ’80. Het is oversize met stoere, opgestikte zakken en de karakteristieke metalen knopen. Dergelijke jacks zagen we op de catwalk van Celine met als nieuw detail de omgeslagen mouwen die een stukje voering met een Celine printje laten zien. Jong en verfrissend zijn ook de combinaties die Celine legt. Zo werd het spijkerjack geshowd met een sporttop en doorgestikte shorts. Daar moet natuurlijk wel weer een klassieke tas met ketting tegenover staan.

Patchwork en gekleurde fantasieën

De meest geziene denim kleuren zijn lichtblauw en middenblauw. Tie dye is ook nog steeds een zomerhit maar scheuren en gaten laten we nu toch wel echt achter ons. Wel blijven we spijkerjacks met patchwork en gekleurde fantasieën dragen. Zie het spijkerjack met (ook hier) bijbehorende shorts bij Etro. Supercool!

Blazers in denim

In lijn met de blazertrends voor lente zomer 2021 zijn de colberts en jasjes in denim. Bij het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino zagen we een opvallend mooi exemplaar dat met shorts wordt gedragen (blazers met shorts zijn één supercombi voor dit seizoen).

Geklede spijkerjassen

Zoals je ziet, zijn niet alle spijkerjacks even sportief en casual. Ook bij Dior zagen we lange, gekledere spijkerjassen met orientaalse invloeden die op oversize spijkerbroeken werden geshowd.

Spijkergilets

Last but not least noemen we het spijkergiletje dat je heel sportief over een hoodie draagt maar dat het natuurlijk net zo goed over een blauw-met-wit gestreept overhemd (ook een topper voor lente zomer 2021) doet. Zie de coverfoto.

Zoals je ziet, kun je in voorjaar en zomer 2021 alle kanten op. Bekijk de foto’s maar eens en trek je conclusies. Die van ons is als volgt:

Supertrend voor lente zomer 2021: spijkerjacks en spijkerjas combineer je bij voorkeur met shorts (!) of met een spijkerbroek (total denim look).

