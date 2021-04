Haartrends 2021. 6x Krullenkapsels

In de haartrends voor lente zomer 2021 vormen krullen een hoofdstuk apart. Zò zien de krullenbollen voor 2021 eruit. 6x Hippe krullenkapsels

Heb jij van nature krullen? Supercool! In de haartrends voor lente zomer 2021 vormen krullen een hoofdstuk apart. Waren krullen vroeger nog wel eens het ondergeschoven kindje, vandaag de dag staan ze in het middelpunt van de belangstelling. Krullen zijn hip!

Nog niet eens zo heel lang geleden kregen de modellen backstage bij de internationale modeweken steevast allemaal precies hetzelfde kapsel aangemeten. Werd voor steil haar of slag gekozen, dan werden krullen weggestyled (en dat ging er soms best hardhandig aan toe). Omgekeerd ging de vlieger ook op: werd voor krullen gekozen, dan werd steil haar met de krultang onder handen genomen. Die tijden zijn voorbij.

De haartrend voor lente zomer 2021 is: respect voor de natuurlijke textuur van je haar. Stem je kapsel af jouw haartype. Of je nu steil haar hebt, of krullen of kroeshaar, volgens de actuele haartrend is dat je basis, je uitgangspunt. Daar ga je dus niets aan veranderen.

Dus heb je krullen of kroeshaar, dan is dat de basis voor haarcoupe. Natuurlijk zijn haarsnitten, net zoals die voor steil of golvend haar, aan trends onderhevig. De haartrends voor 2021 op dit punt staan meer in de picture dan ooit. Krullen zijn hip. Ze moeten gezien worden.

Qua haarstijlen zien we verschillende invloeden zoals die uit de jaren ’70 en jaren ’80. Dit resulteert in grote, soms zelfs enorme volumes. ‘De invloeden van onze multiculturele samenleving weerspiegelen zich ook in de haartrends voor krullend haar,’ wist een key hair stylist mij backstage bij de modeshows te vertellen.

Dé trend is: grote volumes. Het gaat zowel om volumes rondom het hoofd als bovenop het hoofd. Met name korte kapsels met veel volume on top zijn op dit moment supertrendy. Ga je voor wat minder volume, dan is dat prima, maar laat je krullen er niet uitknippen! Het moet een krullenkopje blijven.

Ook voor de halflange en lange kapsels geldt: hoe groter, hoe beter. In deze categorie zien we ook veel jaren ’80 krullen, think Madonna. Alle haarlengtes laten zich bovendien goed combineren met een pony (een andere haartrend voor 2021). Het is een fabeltje dat je geen pony kunt hebben als je haar krult. Het enige dat je nìet moet doen, maar dat weet je inmiddels, is je krullen wegstylen.

Bekijk de kapselfoto’s voor 2021 maar eens en laat die krullen groeien!

TRENDYSTYLE