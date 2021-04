Hoe zie jij jouw droomgarderobe voor lente zomer 2021? Is loungewear jouw nieuwe kledingstijl geworden of ga je voor een explosieve glam look?

De pandemie heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Niets is meer hetzelfde. Dat geldt ook voor de mode. De internationale modeweken voor lente zomer 2021 waren ‘digitaal’ (wie had daar ooit van gehoord?) en onze manier van kleden is drastisch veranderd. De modeontwerpers doen hun best de modemotor aan de gang te houden maar ondertussen lijken de modetrends voor lente zomer 2021 verdacht veel op die van vorig jaar zomer. Ergens is het ook wel logisch want aan de modecollecties van vorig jaar zomer zijn we nauwelijks toegekomen. De trends hebben niet kunnen bezinken.

Maar afgezien van de modetrends voor lente zomer 2021 (en de vraag hoe die eruit zien), is het ook de vraag wat dit jaar met onszelf heeft gedaan (en verder zal gaan doen). Drastische covid-maatregelen zoals thuiswerken, de avondklok, gesloten uitgaansgelegenheden en last but not least gesloten boetieks en modewarenhuizen hebben ertoe geleid dat we ons steeds comfortabeler zijn gaan kleden. Voor wie zou je je nog optutten? Onze relatie met kleding is persoonlijker geworden, minder afhankelijk van publiek, waarbij comfort voorop is komen te staan. Nooit tevoren werd er zoveel loungewear verkocht.

De capsule garderobe. Weinig kleren, veel dragen (weinig wasjes en weinig stress)

Maar er zit nòg een kant aan: velen van ons zullen in deze tijd ontdekt hebben hoe ontzettend gemakkelijk het is om dag in, dag uit dezelfde kleding te dragen. Want zeg nu eerlijk, op een gegeven moment brengt zo’n leven binnenshuis je er vanzelf toe om het ervan te nemen en gewoon maar weer even in dezelfde kleren te schieten. Zelfs ik als verwoed fashionista begin de hard-core minimalisten en de zogenaamde ‘efficiëntie-freaks’ (waaronder mijn zusje) te begrijpen. Het voordeel is in ieder geval minder ‘ik-weet-niet-wat-ik-aan-moet’-momentjes en minder wasjes om te draaien.

Explosief glamourous!

De vraag is nu of we, zodra de wereld weer opengaat, voor het gemak van zo’n (beperkte en comfortabele) capsule garderobe zullen blijven kiezen of dat we helemaal zullen doorslaan naar de andere kant. Want dat is een andere trend die eraan zit te komen. De effortless looks van de afgelopen decennia (kleed je goed maar laat niet zien dat je je best hebt gedaan) lijken hun tijd te hebben gehad. Experts signaleren de opkomst van een trend die je zou kunnen omschrijven als ‘explosieve glamour‘, een op zich begrijpelijke reactie op ingetogen natuurlijke modelooks van het pre-pandemie tijdperk maar ook op alle casual indoor wear van de afgelopen tijden. Herken jij het?

Wat jij?

Waar sta jij? Ben je een fan geworden van loungewear, casual wear en de capsule garderobe? Of ga jij straks helemaal los met felle kleuren, opvallende fantasieën, slim fit jurken waarin we heerlijk vrouwelijk overkomen, strakke broekjes met lage taille en sexy jaren ’80 bikini’s met hoog opgesneden broekjes en gooi je het hele concept van ‘moeiteloos chic’ overboord? Of, en dat kan ook, houd je vast aan de ‘klassieke’ modetrends zoals we die op de (digitale) catwalks voor lente zomer 2021 gezien hebben? Hoe je er ook instaat, het is in ieder geval leuk om er in deze tijd dat we nog aan huis gekluisterd zitten over te fantaseren.

