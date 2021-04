Heb jij het gehad met dat eeuwige staartje of die hoge haarknot? Ga voor een halflang kapsel volgens de allernieuwste haarmode voor lente zomer 2021. Deze vintage haarcoupe is supersnoezig!

Halflange kapsels zijn nog steeds het meest gewild. Maar het ene halflange kapsel is het andere niet. Ook deze haarlengte laat verschillende haarstijlen zien. Gingen we de vorige seizoenen vooral voor medium kapsels die op één lengte waren geknipt, voor 2021 geven we ze een vintage twist mee.

Eén van de coolste halflange kapseltjes die we op de catwalks voor herfst winter 2021 2022 (yep, we lopen op de mode vooruit!) zagen, is dat van het Franse fashion model Cléa Beuret. Ze liep de modeshow van Valentino in Milaan met een opvallend coole hair look met vintage twist.

De basis voor deze snoezige hair look (we love it!) is een gelaagde haarsnit. Door de laagjes is het haar bovenop het hoofd minder zwaar waardoor het vanzelf meer volume creëert. Even touperen en een haarlakje erover en je hebt een superhippe vintage look met bouffant.

Ook de haarpunten zijn gelaagd geknipt waardoor dit halflange kapsel, ook als je steil haar hebt, beweging krijgt. Door de juiste kniptechniek wipt je haar aan weerszijden van je hoofd en aan de achterkant speels op. Natuurlijk hebben we niet allemaal een top kapper als Sam McKnight (die de kapsels voor Valentino creëerde) ter beschikking, maar vind je dit kapsel iets dan weet je kapper er vast raad mee.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. De haartrends voor lente zomer 2021 zijn, op z’n zachtst gezegd, intrigerend en dit kapseltje is cool!

