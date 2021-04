Eén van de meest interessante make-up trends die MAC Cosmetics voor lente zomer 2021 in kaart heeft gebracht, is: de Blur trend. Deze trend staat voor een nieuwe manier van opmaken met kleur. Iedereen kan op deze manier kleur in het gezicht hebben want dankzij de fluweelzachte texturen van de producten komen ze zacht en delicaat over. De nieuwe make-up kleuren draag je vervaagd, soft, ongedefinieerd en met een casual en undone effect. Je klopt of tipt ze zachtjes in je huid totdat er een mooie gekleurde waas over ligt. Ines Borgonjon vertelt ons meer over de Blur make-up trend van MAC Cosmetics en hoe je te werk gaat om het blur-effect (denk aan de filter op je mobieltje!) te creëren.

Het trucje is: als je geen harde lijn tekent, dan heb je niet veel techniek nodig.

‘De Blur trend past bij het online gebeuren maar ook bij het dagelijks leven,’ vertelt Ines Borgonjon. ‘Het is een trend waarbij de catwalk en ons dagelijks leven elkaar ontmoeten. Het is een heel toegankelijk trend, bijna gemakkelijk. Het trucje is: als je geen harde lijn tekent, dan heb je niet veel techniek nodig. De Glam trend [klik hier om meer over deze make-up trend voor zomer 2021 te lezen] bijvoorbeeld vraagt wel om techniek, terwijl je met Blur trend kunt experimenteren zonder dat het ooit teveel wordt. Alles draait in deze trend om de kleuren en de fluweelzachte, matte texturen.’

Tip: experimenteer met kleuren in fluweelzachte texturen. Het kan niet fout gaan!

‘Je kunt bijvoorbeeld een zachte poederblush op je koontjes aanbrengen en met hetzelfde product een waasje over je oogleden leggen. Als je een cream blush gebruikt, kun je ook wat van het product op je lippen tippen. Doe dit steeds met je vingers zodat je die blur look krijgt.’

‘De meest gemakkelijke kleuren voor het blur effect zijn rozige tinten of huidskleuren omdat je er, zoals gezegd, zowel je wangen als je ogen en je lippen mee kunt opmaken. Je kunt zelf de mood bepalen met de kleur die je kiest. Er zijn zoveel toonaarden. Neem nu roze. Je kunt gaan voor frisroze, oudroze, koraalroze. Zolang je maar producten kiest die een mooie, matte finish hebben zoals in de MAC Powder Kiss collectie.’

‘Maar je kunt natuurlijk ook een niet-blush tint op je ogen zetten. Je kunt ontzettend leuk met deze trend spelen omdat je texturen en kleuren gaat onderzoeken. Okeroranje bijvoorbeeld (Powder Kiss Eyeshadow ‘These bags are designer’) is een moeilijke kleur maar door de blur trend wordt alles gemakkelijk. Je kunt er zelfs een waasje van kleur mee boven én onder je ogen zetten. Vervaag de kleur en klaar ben je. Het ziet er nooit gek uit. Dat maakt deze trend zo fantastisch. Moeilijke of speciale kleuren kun je moeiteloos in je gezicht aanbrengen. Ze staan altijd mooi. Iedereen, ongeacht de leeftijd, kan op deze manier kleur in het gezicht hebben.’

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Ines Borgonjon, MAC Cosmetics. Dank ook aan Gaby Zonnevijlle, UPR Netherlands