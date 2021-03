Elk seizoen brengt MAC Cosmetics de allernieuwste make-up trends onder in vier macro tendensen. Voor lente zomer 2021 zijn dat de volgende make-up trends: Natural, Glam, Blur en DIY. Waar de Natural Trend buitengewoon geschikt is voor een stralend en fris Zoom-meeting snuitje, is de Glam Trend ‘balsem’ voor je humeur. Doorbreek de sleur van de lockdown door je eens extra glamorous op te maken. Ines Borgonjon vertelt ons meer over de Glam make-up trend van MAC.

‘Bij de Glam look moet je denken aan een luxe look,’ begint Ines. ‘Het is een look die – paradoxaal genoeg – heel geschikt is voor in lockdown. We mogen niet buiten, we mogen geen feestjes organiseren, maar juist als je iets niet mag, krijg je er meer zin in. Zo werkt het ook met de Glam look. Die daagt je uit om je mooi, misschien zelfs opvallend, op te maken, al was het maar voor een klein ommetje.’

‘Met Glam make-up trend voor lente zomer 2021 kun je je helemaal laten gaan. Deze trend laat zich heel goed interpreteren. Je kunt hem op maat van jouw persoonlijkheid maken. Houd je van extravagant, dan zal je look meer over de top zijn dan die van een nuchter persoon. Maar ook een subtiele make-up look kan héél glam zijn. Er zijn geen regels die dicteren hoe fel, intens of heftig deze luxueuze look moet zijn.’

‘Ikzelf werk voor deze make-up graag met eyeliner. Ik vind het mooi als een liner strak is, maar dat staat niet bij alle oogvormen goed. Het advies is dan ook om het lijntje altijd aan je eigen oogvorm aan te passen. Mijn ogen bijvoorbeeld hebben een vorm waardoor het lijntje, daar waar je normaal de wing hebt, een knikje krijgt. Omdat dat niet mooi is om te zien, zet ik het lijntje dan wel strak tegen mijn wimpers aan, maar vervaag ik de wing, dat vleugeltje, bij de uiterste ooghoeken. Ik zet het wel scherp neer maar laat het van boven een beetje in de arcadeboog verdwijnen. Op zo’n manier krijg je een mooie balans tussen strak en schaduw. De knik verdwijnt en het lijkt alsof je je eyeliner met oogschaduw hebt gecombineerd. Dit is een voorbeeld van hoe je met eyeliner kunt spelen.’

Make-up tip: idealiter gebruik je een gel eyeliner. Die laat zich strak neerzetten maar ook mooi vervagen

‘Om je eyeliner strak neer te zetten maar ‘m verder vorm te kunnen geven, kun je het beste geen vloeibare eyeliner gebruiken want die laat zich niet goed vervagen. Idealiter gebruik je een gel eyeliner. Je kunt dit product met een schuin penseeltje (angle brush) heel strak en precies langs je wimpers aanbrengen. Steun daartoe met de platte kant van de penseel op je ooglid. Vervolgens kun je, als je wilt, het hoekje met een kwastje vervagen.’

Make-up tip: een gel eyeliner is een optimale basis voor zwoele smokey eyes

‘Zo’n lijntje van gel eyeliner is tegelijkertijd een optimale basis voor smokey eyes, voor van die heel donker opgemaakte ogen. Eerst trek je een lijntje met zwarte gel eyeliner, vervolgens vervaag je het over je ooglid en dan zet je er oogschaduw overheen.’

Make-up tip: zwarte smokey eyes staan iedereen goed

‘Veel mensen durven geen zwart te gebruiken terwijl ik vind dat dàt wel kan, hoe bleek je huid ook is. Maar vind je het té opvallend, té hard, dan zijn er ook andere kleuren die mooi zijn om smokey eyes mee te maken. Als je voor iets natuurlijks wilt gaan, zoek het dan in de grijs- of bruitinten. Heel mooi is ook roodbruin met een glansje, of een roestkleur.

Make-up tip: experimenteer met strakke lijntjes in kleur

‘Houd je daarentegen wel van een strak lijntje, maar heb je zin in kleur, experimenteer dan eens met turkoois of blauw. Zo breng je in je gezicht een glamorous kleuraccentje aan zonder dat het direct teveel van het goede wordt.’

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Ines Borgonjon, MAC Cosmetics. Dank ook aan Gaby Zonnevijlle, UPR Netherlands