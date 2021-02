Natuurlijke make-up is één van de meest geliefde make-up trends voor lente zomer 2021. Niets nieuws onder de zon. Toch is de no make-up make-up trend elk seizoen weer nèt iets anders. Wij schreven al eerder over deze ‘Natural‘ trend, maar hoe ga je daar in de praktijk mee om? Dat vertelt Senior make-up artist Ines Borgonjon van MAC Cosmetics ons.

Ines legt ons uit hoe we onze natuurlijke make-up look kunnen updaten en hoe we op ons mooist voor de dag en camera (!) kunnen komen. Want ja, de ‘Natural’ make-up look – zoals MAC Cosmetics deze trend noemt – is dé ideale look voor wie thuiswerkt en geen zin heeft om zich helemaal op te tutten, maar wél met een fris snuitje in de Zoom-camera wil kijken.

‘In de ‘Natural’ make-up trend gaat het om een uiterst natuurlijke look,’ begint Ines. ‘Je make-up is dus niet gemaakt, niet geforceerd. Je maakt je wel degelijk op – het is niet zo dat je helemaal geen make-up draagt -, maar alles wat je doet, is echt.’

‘De ‘Natural’ make-up trend is een ideale camera-look, maar pas op: je kunt je nog zo mooi opmaken, als de lichtinval niet goed, is het effect weg.

De positie van je computer, of je camera, is fundamenteel. De beste plek is voor een raam zodat het daglicht op je gezicht valt. Als je ’s avonds moet bellen, of ’s morgens vroeg, vermijd dan lichtpunten boven je hoofd want dan krijg je schaduwen naar beneden en tekenen zich snel wallen of kringen af. Je kunt je lichtbron beter voor je plaatsen. Maar daglicht is het beste.’

‘Qua make-up is je huid heel belangrijk. Die maak je heel natuurlijk op. Als eerste ga je egaliseren. Met een beetje concealer en een klein beetje foundation pak je de ‘probleemplekjes’ aan: de zone rond je neusvleugels, de huid onder je ogen als je donkere kringen hebt. Laat de make-up producten mooi versmelten met je huid zodat sproetjes bijvoorbeeld er nog doorkomen. Haal alleen de kleine oneffenheden weg om een gevoel van rust te creëren.’

‘In die rustige setting kun je dan accenten gaan leggen, bijvoorbeeld door je wimpers te krullen met mascara of je wenkbrauwen te accentueren waardoor je meer uitdrukking krijgt. Of door een beetje balsem op je lippen te tippen. Dan gaan al die zones opeens de aandacht vragen. Je legt de accenten waar je wilt dat de mensen kijken.’

‘Stel dat je graag de nadruk op je wenkbrauwen legt. Dan is het dé trend dat je je haartjes kleurt, dus dat je ze een beetje aanzet, wat donkerder van kleur maakt, en dat je ze mooi in model borstelt. Wat je niet moet doen, is: je wenkbrauwen scherp omlijnen. Dit kan ook een coole look zijn, maar niet in deze trend. Dus je gaat enkel je wenkbrauwhaartjes kleuren met een wenkbrauwmascara. Moeten je wenkbrauwen qua vorm gecorrigeerd worden, beperk je er dan toe om de ontbrekende haartjes met een pennetje bij te tekenen.’

Boots echte wenkbrauwhaartjes na zodat het er heel natuurlijk uitziet.

‘Wat ik verder altijd doe bij deze ‘Natural’ make-up look is, zeker voor Zoom-vergaderingen, highlighter aanbrengen. Ik doe dat altijd met een crème product maar je kunt er nog een klein beetje glanspoeder overheen doen. Breng de highlighter aan op je jukbeenderen en richting de koontjes van je wangen. Dan ziet dat er op de camera uit als een mooie gloed over je wangen. Dat staat heel gezond. Verder breng je de highlighter aan op het bovenste stukje van je neusbrug, op de Cupidoboog, en als je wilt ook op het midden van je oogleden of in de binnenste ooghoeken. En verder op je wenkbrauwboog, net onder je wenkbrauwen. Al die punten samen balanceren je gezicht. Je hebt dan op bepaalde punten glans en als je dan praat, of beweegt, of het licht op je gezicht valt, dan heb je een gezonde gloed. Het ziet er onmiddellijk heel fris uit.’

‘In de ‘Natural’ make-up mag je je dus ook echt opmaken, maar kijk wel naar wat er van nature bij je huidskleur past. Als je graag blush draagt bijvoorbeeld, dan past een cream blush goed bij deze trend, zodat het eruit ziet dat die blush uit je wangen, uit je huid komt, en niet erop ligt.’

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Ines Borgonjon , Senior Global Artist MAC Cosmetics. Dank ook aan Gaby Zonnevijlle, UPR Netherlands