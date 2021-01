Voor de allernieuwste make-up trends voor het nieuwe seizoen gaan we altijd graag bij MAC Cosmetics te rade. Al sinds jaren verzorgt MAC de make-up looks voor de grote, internationale modehuizen. Na afloop van de Fashion Weeks brengen de visagisten van MAC de belangrijkste make-up trends in kaart. Eén opvallend aanwezige make-up trend voor lente zomer 2021 is ‘Natural’. In deze trend ligt de focus op de huid.

Terry Barber van MAC Cosmetics vat de nieuwe make-up trend ‘Natural’ voor lente zomer 2021 als volgt samen: ‘The complexion for SS2021 is about make-up that doesn’t look like make-up but it is very groomed.‘ Je voelt ‘m al aankomen: deze make-up vraagt om een ‘cared for complexion‘: een uiterst verzorgd huidje.

Heel belangrijk is dit seizoen wat licht met je huidtextuur en make-up doet, of het nu gaat om zonlicht, om foto’s voor je social media of om een zoom-meeting.

In de huidige maatschappij brengen we steeds meer tijd voor de (vaak) ongenadige lens van foto- of videocamera’s door, en dat vraagt om een vernieuwende aanpak in de make-up, en met name als het gaat om het opmaken van onze huid. Als we in beeld verschijnen, willen we een frisse, gefilterde huid die ons een jonge, uitgeruste uitstraling meegeeft.

Waarom het om gaat, is dat je je huid ‘verfraait’. Het is dus niet een kwestie van ‘plamuren’, om het maar even kort door de bocht te zeggen. Je komt er niet door je huid af te dekken met een flinke laag foundation. Om je huid een strak en jong aanzien mee te geven, moet je het subtieler aanpakken. Je doet dat door met laagjes te werken, door je make-up op te bouwen: serum, primer, foundation, highlight. Elke stap, elk product moet goed gedoseerd zijn (dat is: zo min mogelijk product) zodat je een heel natuurlijk effect krijgt.

Streef naar gezond en clean, is het advies. Het hoeft niet perfect te zijn.

Dus weinig product, maar met beleid en zorgvuldig aangebracht, dat is dé make-up trend voor lente zomer 2021. Streef naar een stralend huid. Die mag dit seizoen wat matter zijn. En verder gaat het niet om perfectie maar om persoonlijkheid! Creëer je eigen ‘real life’ make-up look. Wees jezelf, zowel in het echte, alledaagse leven als digitaal!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE