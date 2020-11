Heb jij dat ook? Opeens heb je weer zin in een total black look, maar dan wel volgens de ultieme modetrends voor winter 2020 natuurlijk! 9 Tips voor een up-to-date total black mode look.

Ben ik helemaal opgetogen over al die neutrals, die ongewoon lichte modekleuren voor herfst en winter 2020, loop ik opeens toch weer in total black. Misschien komt het door weer, misschien door de streetstyle foto’s op deze pagina die ik super inspirerend vind, misschien ook door de modetrends voor herfst winter 2020 2021 die toch echt ook wél (veel) zwart laten zien.

De mode look op onze streetstyle foto’s is overigens wel bijzonder ‘in het emmertje’. Je kunt er tenminste 5 top modetrends voor herfst winter 2020 2021 in ontdekken. Het is een klassiek-stoere look die iedereen – met wat variaties – (ongeacht leeftijd) kan hebben, en die je gemakkelijk bij elkaar haalt. Laten we deze streetstyle modelook even ‘ontleden’.

Total black volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021

Top item: klassieke lange jas in oversize versie. Modetrend: power coat;

in oversize versie. Modetrend: power coat; Zwarte beha onder transparante top. Modetrend: innerwear wordt outerwear;

onder transparante top. Modetrend: innerwear wordt outerwear; Zwarte cargobroek met elastische band bij de enkels (ook te vervangen door een, zoals dat heet ‘slouchy’ joggingbroek). Modetrend: utilitary/sportswear invloeden in de mode;

met elastische band bij de enkels (ook te vervangen door een, zoals dat heet ‘slouchy’ joggingbroek). Modetrend: utilitary/sportswear invloeden in de mode; Stoere zwartleren riem. Modetrend: stoere (brede) riemen maken een comeback;

Minibag met ketting. Modetrend: minibags die je cross-body of als een ketting om je nek draagt;

Detail: sleutelhanger aan broeklus. Modetrend: mini modeaccessoires en ‘grapjes’;

Grote zwartleren tas. Modetrend: klassieke tassen en vintage tassen in effen kleuren en zonder al te veel details;

Chelsea boots. Modetrend: stoere boots met trackzolen;

Beauty trends: helrode lippenstift, zwarte eyeliner, rood gelakte nagels.

Al met al een geweldig inspirerende up-to-date look die ik zelf vrij moeiteloos met items die ik nog in de kast had samenstelde. Alleen het doorzichtige top verving ik door een warme ribgebreide coltrui. Zwart natuurlijk!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE