Zin in een stevige, gezonde en vooral winterse pastaschotel? Probeer pizzoccheri alla valtellinese: boekweitpasta met verse groenten, gesmolten kaas en knoflookboter. We hebben het originele Italiaanse recept voor je.

Geen pastagerecht is zo geschikt voor herfstig of winters weer als ‘pizzoccheri alla valtellinese‘. Dit pastagerecht is afkomstig is uit het Valtellina, een bergdal in het uiterste Noorden van Italië. Pizzoccheri zijn kleine reepjes van (grotendeels) boekweitmeel waar ze hun grijzige kleur aan te danken hebben. De pasta wordt – op z’n Valtellinees – gekookt in het kookvocht van verse groenten zoals savooiekool en aardappels en wordt opgediend met kaas en gesmolten boter met knoflook. Pizzoccheri alla valtellinese is een typisch berggerecht waar je vooral ’s winters heerlijk van zult genieten.

Omdat wij in de supermarkt geen savooiekool konden vinden, bereidden we dit gerecht met boerenkool. Gewoonlijk gebruikt men voor dit gerecht Italiaanse kazen die tot de categorie ‘latteria‘ behoren, bijvoorbeeld Fontina, Montasio, Piave of Asiago. Dit zijn halfharde kazen van rauwe melk, met andere woorden: ze zijn zacht maar laten zich wel goed snijden. Er is in Nederland niet altijd even gemakkelijk aan te komen, maar Emmentaler kaas is een goed alternatief.

Als je geen zin of tijd hebt om de pizzoccheri zelf te maken, kun je ze kopen bij de Italiaanse delicatessenzaak of ze vervangen door volkoren tagliatelle.

Ingrediënten

400 gram boekweitmeel

100 gram bloem (plus extra bloem voor het bestuiven van je werkblad en de verse pizzoccheri)

1 savooiekool (of circa 150 gram fijngesneden en gewassen boerenkool)

4 middelgrote aardappels

50 gram boter

1 à 2 teentjes knoflook

150 gram latteria (of Emmentaler kaas)

Parmezaanse kaas

Bereiding

Wij maakten de pizzoccheri de dag van tevoren maar als je handig in het maken van pasta bent, kun je deze verse pasta ook tijdens het koken van de savooiekool en de aardappels bereiden.

Pizzoccheri maken

Doe de boekweitmeel en de bloem in een kom, voeg 250 gram lauwwarm water toe en vermeng de ingrediënten met elkaar. Breng het deeg over naar een werkblad dat je ruimschoots met bloem bestoven hebt en kneed het tot een stevige, gladde bal. Is het deeg te nat, voeg dan nog wat bloem toe; is het te droog, voeg dan nog wat water toe.

Snijd het deeg in stukken en rol die met een deegroller (of pastamachine) uit tot banen van ongeveer 2 mm hoog. Snijd hier reepjes van ongeveer 1 x 10 cm van. Je pizzoccheri zijn klaar. Je kunt van het deeg ook kleinere, rechthoekige deegbladen van ongeveer 2 mm hoog maken (met ongeveer de afmetingen van een lasagneblad). Vervolgens rol je de deegbladen losjes op en snijd je er plakjes van ongeveer 1 cm breed van. Rol de opgerolde pizzoccheri direct uit om te voorkomen dat de pasta opdroogt en zich niet meer laat uitrollen. Strooi bloem over de pizzoccheri zodat ze niet aan elkaar plakken.

Pizzoccheri valtellinesi koken

Breng een grote pan met ruim 4 liter water en zout aan de kook. Trek ondertussen de zachte, eetbare bladeren van de savooikool los en scheur de bladhelften los van harde middennerf. Snijd de bladhelften in de lengte in reepjes van ongeveer 2 cm breed en spoel de reepjes schoon.

Zodra het water kookt, voeg je de koolreepjes eraan toe en laat ze ongeveer 8 minuten koken.

Na 8 minuten koken voeg je ook de aardappels toe die je ondertussen geschild en in kleine stukken van gelijk formaat gesneden hebt. Laat het geheel nog eens 8 minuten koken.

Doe nu de pizzoccheri erbij en laat het geheel nog eens 8 tot 10 minuten doorkoken (totdat de pasta gaar is).

Smelt ondertussen de boter met het gehalveerde knoflookteentje in een steelpannetje. De knoflookhelften kun je verwijderen.

Snijd de kaas in kleine blokjes.

Zodra ook de pizzoccheri (samen met de koolreepjes en de aardappels) hun kooktijd hebben uitgezeten, breng je met een schuimspaan de helft van de inhoud uit de pan over naar een diepe kom. Doe de kaasblokjes erover en schep dan de andere helft van de inhoud uit de pan erover zodat de kaas smelt. Schenk de boter erover en strooi er Parmezaanse kaas over. Schep alle ingrediënten goed door elkaar en serveer deze pastaschotel onmiddellijk.

