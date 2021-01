Gaan we sneeuw krijgen? Mogen we deze bizarre winter van het jaar 2021 dan toch een beetje proeven aan dat geliefde wintersportsfeertje in eigen land? Zo ja, dan hoort daar een coole wintersportlook bij. Het modehuis Iceberg (kon de naam toepasselijker zijn?) kwam met een fantastische wintercollectie voor winter 2020 2021 die helemaal in het plaatje past.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw ‘winter(sport)look’ 2021. Een paar hints?

Tik een lange, gewatteerde jas (in de online uitverkoop) op de kop. Dit soort jassen zijn supercool en praktisch.

Haal al je kledingstukken in techno materialen uit je kast en combineer ze naar hartelust.

Ga voor sneeuwwit!

Ga voor neonkleuren.

Lang leve de hoodie!

Draag lange, zwierige rokken onder een gewatteerd jack.

Ga voor ‘chunky’ boots, combineer ze met leggings en lurex sokken.

Draag dat zilverkleurige jack dat je nog hebt hangen!

Eigenlijk spreken de foto’s voor zich. Doe modeinspiratie op voor jouw midwinterlook.

