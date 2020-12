Lockdown? Blijf je kleden, óók voor dat kleine ommetje. Juìst voor dat kleine ommetje. ‘Kleed je altijd goed; je weet maar nooit wie je tegenkomt!‘ zei mijn grootmoeder altijd (ze zag er dan ook altijd als door een ringetje te halen uit). Maar afgezien van de filosofische woorden van oma, is het goed om in gedachten te houden dat je kleding, je look, dat wat je draagt een belangrijke impact heeft op je humeur. Laat je daarom juist in deze sombere dagen inspireren door de modetrends voor winter 2020 2021.

Besteed de tijd die je in deze periode ‘over’ hebt goed. Maak van de gelegenheid gebruik om te shoppen in eigen kast, en speel met nieuwe, misschien wel ‘onmogelijke’ modecombinaties. Wij zochten drie streetstyle looks voor winter 2020 2021 voor je uit. Bekijk de foto’s maar eens en haal er mode ideeën uit voor jouw modelook. Wij geven een aftrap:

Shockeer met felle kleuren , zoals een energieke oranje kleur.

, zoals een energieke oranje kleur. Draag een dramatische (vintage) jas of mantel (kijk ook eens in oma’s kast) met NONCHALANCE!

of mantel (kijk ook eens in oma’s kast) met NONCHALANCE! Ga voor ‘mode grapjes‘, zoals de oranje broek met lichtreflecterende strepen op de foto hierboven (zeer veilig in het donker!).

Steel de show met een superchique leren broek (of broek met duur uitziende leerlook).

(of broek met duur uitziende leerlook). Verruil je Chelsea boots of sneakers voor een pittige, korte (cowboy)boots .

. Lange wintermantels zijn dé modetrend voor winter 2020 2021, maar check je kast ook eens op korte jasjes , en creëer er een nieuwe, UNIEKE modelook mee.

, en creëer er een nieuwe, UNIEKE modelook mee. Draag je blauwwit gestreepte overhemdblouse van afgelopen zomer met een warm, wollen spencertje of mouwloos wollen topje.

Draag je oversize broek IN je Chelsea boots ! Dit is een superstoere modetrend. Je oversize broek ziet er opeens heel anders (sportiever) uit.

! Dit is een superstoere modetrend. Je oversize broek ziet er opeens heel anders (sportiever) uit. Draag je tas in crossbody stijl over je outfit en ONDER je jas die je losjes over je schouders laat hangen (alleen als het niet al te koud is).

over je outfit en ONDER je jas die je losjes over je schouders laat hangen (alleen als het niet al te koud is). Ga voor een camelkleurige, halflange teddy coat (dit is één van de hotste modetrends voor herfst winter 2020 2021).

(dit is één van de hotste modetrends voor herfst winter 2020 2021). Voeg rode accenten aan je winterlook toe, of het nu rode details in je kleding zijn, of modeaccessoires in de kleur rood.

aan je winterlook toe, of het nu rode details in je kleding zijn, of modeaccessoires in de kleur rood. Draag zwarte nagellak bij een sportieve sweater of wollen (mohair) trui.

Nu jij!

