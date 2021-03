De allernieuwste modecollectie van Etro voor herfst winter 2021 2022 is waanzinnig inspirerend. Update je mode look. 20x Mode ideeën. Gelijk mee aan de slag!

Tijdens de Milan Fashion Week van afgelopen februari (2021) fotografeerden we de finale van de modeshow van Etro. De show was digitaal en werd van tevoren – zonder publiek – opgenomen, maar de opnames van de finale exit werd op straat gefilmd. Wij waren erbij en zo kregen we uit eerste hand een goed beeld van de allernieuwste Etro collectie voor herfst winter 2021 2022.

Wij waren direct razend enthousiast. De collectie is draagbaar, hip en borduurt voort op de huidige modetrends zodat je er direct mee aan de slag kunt. We zetten een aantal modetrends/mode ideeën voor je op een rijtje. Kopieer de look!

20x Mode ideeën en modetrends voor herfst winter 2021 2022. Nu mee aan de slag!

Oversize broeken

Seventies riemen en riemen die je knoopt

Brede schouders: voor truien en blazers

Truien en sweaters die je in (wijde) broeken draagt

Gilets op de blote huid (ook supercool voor de zomer!)

Etnische prints (karakteristiek voor Etro)

Luipaardprints, maar dan wel superchic

Lange dusterjassen

Spijkerbroeken met paisleys (Etro’s stokpaardje)

Wit voor de winter (van top tot teen)

Overknee laarzen

Wollen speelpakjes (we zagen ze afgelopen winter al)

Puntige flatjes

Lange fluwelen jurken met ceintuurs in de taille

Sjaaltjes met franjes (je draagt ze met de punt voor!)

Tassen van megaformaat

Knitwear

Gemakskloffie: wijde broeken, sweaters/hoodies, supercoole jacks

Bermuda’s (met daaronder hoge laarzen)

Krijtstrepen

Let ook op de vlechtkapsels! Klik hier voor meer

Bekijk de foto’s maar eens en loop vooruit op de mode voor herfst winter 2021 2022.

TRENDYSTYLE