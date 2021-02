Loop vooruit op de allernieuwste haartrends voor winter 2021 2022 (yep!) met deze supercoole kapsels met microvlechten aan weerszijden van je gezicht. Wij spotten deze hair looks tijdens de Milan Fashion Week die op dit moment, in digitale vorm, in volle gang is. De modeshows worden van tevoren, zonder publiek, opgenomen en vervolgens uitgezonden. Wij fotografeerden deze modellen (onder meer Nederlands model Felice Nova Noordhoff) na afloop van de opnames van de modeshow van Etro voor winter 2021 2022 en kunnen je daarmee ‘heet van de naald’ berichten over de allernieuwste haartrends voor 2021 én 2022.

Microvlechtjes zijn niet nieuw – we zagen ze afgelopen winter al bij Max Mara (klik hier voor de microvlechtjes van Max Mara) – maar ze zijn wél ontzettend leuk. Deze kapsels zijn eenvoudig na te doen en ook supercool voor de lente en zomer. Zie je jezelf al gaan in een lange, zwierige jurk met deze hipp(i)e vlechten? Waar wacht je nog op? Gelijk doen.

Hoe je te werk moet gaan? Geef je haar een grunge textuur volgens de allernieuwste haartrends voor winter 2021 2022 met een cocktail van haarproducten of: breng een mousse op je haar aan, föhn het droog, geef je haar een natuurlijke beweging met een dikke krultang, haal je vingers en ga voor een finish met een vrij droge textuur (klik hier voor meer tips voor grunge haar). Trek met een kam een nette scheiding in het midden en maak aan weerszijden van je gezicht een vlecht. Bind er een elastiekje om. Klaar ben je! Bekijk de kapselfoto’s maar eens en ga ervoor!

