Benieuwd naar de allernieuwste modecollecties en modetrends voor herfst winter 2021 2022. Gelijk heb je! Tijdens de Milan Fashion Week zagen we schitterende dingen voorbijkomen. Neem nu de allernieuwste collectie van Max Mara. Daar kun je bij wijze van spreken nu al mee aan de slag. Veel modetrends voor herfst winter 2021 2022 zijn herkenbaar (maar wel met een nieuw sausje natuurlijk). We zetten een aantal modetrends die we er volgens Max Mara inhouden voor je op een rijtje:

1. De modekleur camel.

2. Tonsurton.

3. Power coats (lange jassen met grote revers).

4. Dusterjassen.

5. Oversize volumes.

6. Ruiten.

7. Kuitlange rokken.

8. Sjaaltjes om je hoofd (geen bandana’s maar in Grace Kelly stijl).

9. Ceintuurs over jassen.

10. Platte (veter)schoenen/laarsjes.

Wat ons opviel: de lange blazer die onder de korte lammy coat uitkomt (zie de coverfoto). Dat was in het verleden not done! Bekijk de catwalkfoto’s van de Max Mara collectie voor winter 2021 2022 en laat je inspireren!

