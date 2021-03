Heb je hard gespaard voor je lange haar maar (net zo hard) toe aan verandering? Laat je inspireren door de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022 (!). Loop vooruit op de kapseltrends met dit seventies kapsel dat we op de catwalk van het Italiaanse modehuis Etro voor volgend jaar winter spotten. Je haarlengte blijft onveranderd. Het gaat om een minimale verandering met een maximale impact.

De meest eenvoudige manier om je lange haar – maar ook middellang haar en zelfs korte kapsels – een moderne kwinkslag mee te geven, is: een gordijntjespony laten knippen. Voor deze pony hoef je alleen je voorste lokken te laten knippen. Voor een Parijse look laat je de pony gelaagd knippen zoals in de jaren ’70 (think Jane Birkin). De pony versmelt als het ware aan weerszijden van je gezicht met de rest van je haar.

Een supercool, eigentijds voorbeeld van deze Parisienne hair look is het kapsel van model Klara Kristin. Dit model (mais oui, ze is een Paris lover!) liep mee in de modeshow van Etro voor winter 2021 2022. En yes, we waren op slag verliefd op haar kapsel.

N.B. De gordijntjespony is volgens de hair stylisten één van de meest flatterende pony’s die er is. Deze pony staat iedereen goed.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Je zult het met ons eens zijn dat deze hair look supercool is. Goed voor een snelle update van je hair look. Wat jij?

