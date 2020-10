Haarstyling trends winter 2020 2021. Microvlechtjes zijn superhip. Kopieer de look!

Zin in een nieuw kapsel? Geef je hair look een instant boost met één of twee microvlechtjes volgens de allernieuwste haarstyling trends voor winter 2020 2021. Je hebt er hoogstens vijf minuutjes, een paar elastiekjes en wat strookjes stof voor nodig. De hair look waar we het vandaag over hebben, keken we af van Max Mara.

Op de catwalk voor winter 2020 2021 van het bekende Italiaanse modehuis was het lange haar van de modellen (gewild slordig) in een lage paardenstaart bijeengebonden met een elastiekje en met daarover een strookje stof. De voorste haarlokken hingen losjes rond het gezicht. Van enkele van die lokken hadden de hair stylisten minuscule vlechtjes gemaakt die met wederom met stroken textiel, maar nu smaller dan die van de paardenstaart, bijeen waren gebonden. De hair stylisten hadden voor de modellen van Max Mara – zoals dat de kapseltrend voor winter 2020 is – een middenscheiding gekozen, maar je kan natuurlijk ook voor een zijscheiding gaan.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens. Is dit geen supercoole hair look? Met een muts, pet of beanie zijn deze microvlechtjes helemaal waanzinnig cool. Ook als je kort haar hebt, kun je je aan deze microvlechtjes-hair look wagen. Bevestig dan een los haarstuk aan je eigen haar en maak er een vlechtje van, net zoals de hair stylisten backstage bij Max Mara dat deden.

Wat betreft die strookjes stof: het is natuurlijk superleuk als die bij je outfit aansluiten maar ook dat hoeft natuurlijk niet. Kijk maar eens wat je nog aan oude lapjes hebt liggen en scheur er leuke linten voor jouw nieuwe hair look van.

